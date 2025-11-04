Dosypać pieniądze jest najłatwiej

Jednak warto pamiętać, że sposobów, jak wzmacniać i rozwijać nasz przemysł obronny, jest co najmniej kilka. Najłatwiejszym, najbardziej owocnym z punktu widzenia polityków, jest po prostu „dosypanie” pieniędzy do państwowych spółek. Najlepszym dowodem na to jest długość przemówień lokalnych polityków przy ogłaszaniu takich inwestycji. W ubiegłym tygodniu, w Kraśniku, przemówienia wicepremiera, wiceministra, europosła, dwóch lokalnych posłanek oraz dwóch prezesów PGZ tak się przeciągnęły, że część publiczności aż zaczęła szczękać zębami z zimna. Jednak to, co dobre dla polityków, niekoniecznie pokrywa się z tym, co optymalne dla nas jako społeczności. Takie dofinansowanie to nie jest najbardziej efektywny sposób rozwijania przemysłu.

Wydaje się, że bardziej efektywne jest postawienie na wieloletnie zamówienia w przemyśle. Jeśli spółka wie, że przez kolejnych, dajmy na to sześć czy osiem lat, ma dostarczyć duże ilości danego sprzętu wojskowego – czy to będzie amunicja, czy wozy bojowe, czy bezzałogowce, to wówczas może inwestować własne czy pożyczone na rynku środki w większe zdolności produkcyjne. Takie rozwiązanie ma co najmniej dwie zalety. Po pierwsze, państwo przeznacza swoje środki na uzbrojenie, a nie na wspieranie zakładów przemysłowych. Po drugie, pieniądze własne są zawsze lepiej wydawane niż te darowane.

W Polsce próbą wprowadzenia takiego rozwiązania są tzw. umowy ramowe. Jednak m.in. brak pewności ich pełnej realizacji powoduje, że nie stały się one impulsem do inwestycji przemysłu. Z kolei by zawierać „faktyczne” umowy, czyli te wykonawcze, zgodnie z prawem, państwo polskie musi mieć zabezpieczone środki na całość transakcji. Brak kooperacji między Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Obrony Narodowej sprawia, że zamiast kontraktować od razu ponad tysiąc wozów bojowych, my zamawiamy nieco ponad sto. Bez zmiany tego podejścia nie wykorzystamy w pełni szansy przemysłowej, przed którą stoimy.

Badania i rozwój, głupcze

Inną kwestią, którą państwo zaniedbuje przy okazji rozwoju przemysłu zbrojeniowego, są znikome środki przekazywane na badania (naukowe) i rozwój. Z ok. 200 mld zł, które Polska ma wydać na szeroko rozumianą obronność w 2026 r., będzie to zaledwie miliard zł. Znów porównując: USA w tym samym czasie chcą wydać na ten cel ponad 110 mld. Dolarów. Czyli mniej więcej 400 razy więcej. Biorąc pod uwagę, że ich całkowity budżet na obronność będzie ok. 20 razy większy, to ta różnica jest porażająca.

Brak inwestycji w badania i rozwój dziś oznacza, że za 10 lat nasz przemysł będzie miał niewiele nowoczesnych produktów. Np. rozwój bojowego wozu piechoty Borsuk do momentu wprowadzenia do produkcji seryjnej trwał ponad 10 lat. I w tej branży to standard. Dzisiejsze zaniedbania odbiją nam się czkawką w przyszłości. A wydaje się, że wydawanie 1,5 proc., a nie 0,5 proc. budżetu na obronność na B&R, naprawdę nie jest ponad nasze siły.