Jeden Borsuk to za mało. PGZ gotowa do pancernego przyspieszenia

Ciężki Bojowy Wóz Piechoty (CBWP) PGZ

W przypadku ciężkiego BWP, który w siłach pancernych wzmacnianych właśnie nowymi czołgami z importu jest pilnie potrzebny zredukowano pole na eksperymenty: już wiadomo, że podstawą konstrukcji pojazdu będzie sprawdzone w boju podwozie a raczej struktury podwozia gąsienicowego Krabów. To ma być gwarancja, że załogi amerykańskich abramsów i koreańskich Czarnych Panter na wojnie nie zawiodą się na nowych wozach bojowego wsparcia. Siłę ognia i osłonę desantu nowym grupom pancernym RP zapewni właśnie ciężki BWP a drogę od projektu do wdrożenia powinno skrócić wykorzystanie struktur „ostrzelanych" już w boju i wdrożonych do produkcji już dawno temu w oparciu o wiarygodne, koreańskie technologie.