Aktualizacja: 28.11.2025 04:47 Publikacja: 28.11.2025 04:09
Dostawa pierwszego okrętu zaplanowana jest na 2030 r. To oznacza, że Szwedzi zdecydowali się przekazać nam jednostkę A26, którą budują dla siebie w stoczni Saab Kockums
Foto: Glenn Pettersson/Saab Kockums
Polska zakupi od Szwecji trzy okręty podwodne. To decyzja, która buduje nową architekturę bezpieczeństwa na Bałtyku. Kontrakt na zakup okrętów podwodnych to nie tylko pozyskanie nowego sprzętu dla Wojska Polskiego, ale także nowe zdolności dla naszej gospodarki i przemysłu zbrojeniowego – ogłosił w środę wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
Polityk nie chciał zdradzić wartości tego kontraktu, powiedział jedynie, że jest to powyżej 10 mld zł. Można szacować, że te widełki to raczej 15-20 mld, niż 11-15 mld zł. Polityk wskazał także, że pierwszy okręt, tzw. gap filler, czyli starszy okręt służący do podtrzymania zdolności, wejdzie do służby w polskiej Marynarce Wojennej w 2027 r. Już w przyszłym roku mają się rozpocząć treningi polskich podwodniaków na tej jednostce.
Dostawa pierwszego okrętu zaplanowana jest na 2030 r. To oznacza, że Szwedzi zdecydowali się przekazać nam jednostkę A26, którą budują dla siebie w stoczni Saab Kockums. Warto odnotować, że ten program notował po drodze liczne opóźnienia i dostawę w terminie wielu uzna za zaskoczenie. Zgodnie z polskimi wymaganiami kolejne powinny być dostarczone najpóźniej w 2034 i 2038.
Pewnym zaskoczeniem mogą być słowa Kosiniaka-Kamysza, że szwedzki okręt jako jedyny z sześciu oferowanych spełnił wszystkie wymagania naszej Marynarki Wojennej.
Czytaj więcej
Rząd przyjął plan inwestycyjny dotyczący pożyczek z SAFE, a do 30 listopada prześlemy go Komisji...
Środowa rekomendacja wyboru oferenta była oparta na przeprowadzonych wcześniej konsultacjach rynkowych oraz Kwestionariuszu Informacyjnym, który Ministerstwo Obrony Narodowej rozesłało do sześciu rządów biorących udział w postępowaniu: Francji, Hiszpanii, Korei Południowej, Niemiec, Szwecji i Włoch. – Deklaracje złożone w odpowiedzi na Kwestionariusz znajdą się w porozumieniu rządowym (Memorandum of Understanding) pomiędzy Polską i Szwecją. To będzie gwarancja ich spełnialności – wyjaśnia „Rz” gen. Michał Marciniak, który jest sekretarzem zespołu zadaniowego do wypracowania rekomendacji dotyczącej pozyskania okrętów podwodnych, który powołał minister obrony. – W przypadku gdy nie dojdzie do uzgodnienia memorandum ze Szwecją, procedura zostanie skierowana do kolejnego państwa, które zdobyło najwięcej punktów w naszej analizie – dodaje.
Najpewniej chodzi o ofertę włoską bądź wspólną niemiecko-norweską. Warto zaznaczyć, że w pewnym momencie tego postępowania rekomendacja miała być przekazana Radzie Ministrów bez punktacji, o czym informowaliśmy na łamach „Rz”. Wydaje się jednak, że wrócono do pierwotnej koncepcji i jasnej oceny wszystkich parametrów ofert.
Porozumienie międzyrządowe powinno zostać zawarte do końca grudnia, a negocjacje właściwej umowy także z wykonawcą najpewniej zakończą się w drugim kwartale 2026 r. Wówczas powinniśmy poznać kwotę, dokładne terminy dostaw, itd.
Co ciekawe, na środowym spotkaniu z ambasador Szwecji Martiną Quick, obecny był również przedstawiciel ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie. Ten kraj wspierał politycznie szwedzką ofertę m.in. z powodu zaangażowania swojego przemysłu w ten projekt. Jednak szczegółów tej współpracy dyplomaci nie chcieli zdradzać.
Wybór Szwecji wpisuje się w plany resortu obrony by wzmocnić architekturę bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego w oparciu o współpracę militarną i gospodarczą, co jest związane m.in. z Deklaracją Bałtycką, którą w czerwcu podpisali ministrowie obrony państw NATO z regionu Bałtyku. Użytkowanie podobnych okrętów podwodnych przez sąsiadów zza morza powinno ułatwić obsługę i współdziałanie marynarzy, a także dać możliwość dużej współpracy przemysłowej. Saab już teraz kooperuje m.in. z Remontowa Shipbuilding przy budowie okrętów rozpoznania Delfin. Choć to Szwedzi są głównym wykonawcą i odpowiadają za wyposażenie jednostki, czyli robią to, co jest najbardziej skomplikowane i najwięcej warte, to sama platforma powstaje w gdyńskiej stoczni.
Czytaj więcej
Choć Komisja Europejska angażuje się w poprawienie mobilności wojskowej, pieniądze UE na obronnoś...
Wydaje się, że to współpraca z polskimi stoczniami może się pogłębić. W środę padła deklaracja, że Szwedzi zakupią od Polski okręt podobny do „Ratownika”, którego budowa właśnie się rozpoczyna w PGZ Stocznia Wojenna. Jeśli do tego dołożymy, że to polskie stocznie najpewniej mają także nabyć część zdolności do serwisowania tych okrętów podwodnych, to oznacza cykliczne prace na kilkadziesiąt lat.
– Przygotowując się do MRO (maintenance, repair and overhaul, czyli obsługa i serwisowanie – red.) nowych okrętów podwodnych, Polska Grupa Zbrojeniowa podpisywała porozumienia z wybranymi oferentami, w tym również z firmą Saab. Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego zawarliśmy porozumienie potwierdzające nasze zainteresowanie w zakresie multi-domenowej współpracy obu firm przy projektach na rzecz bezpieczeństwa Polski i Europy – mówi Jan Grabowski, wiceprezes zarządu PGZ. – Dziś, dzięki zebranemu doświadczeniu, nakładom inwestycyjnym i przede wszystkim kadrze PGZ Stoczni Wojennej, jesteśmy gotowi do włączenia się nie tylko w proces MRO szwedzkich okrętów podwodnych, gdy te już znajdą się na wyposażeniu polskiej Marynarki Wojennej, ale również okrętu wcześniejszego typu, tzw. gap fillera.
Czytaj więcej
W środę w Gdyni odbędzie się palenie blach rozpoczynające proces budowy okrętu Ratownik. Na jego...
Warto podkreślić, że ze wszystkich sześciu oferentów, Szwecja to kraj, który w ostatnich latach najwięcej kupił w polskiej zbrojeniówce. We wrześniu Szwedzi ogłosili, że kupią produkowane przez skarżyskie Mesko zestawy przeciwlotnicze Piorun za ponad miliard złotych. Obecnie nie jest jasne, czy oprócz Ratownika, w związku z zakupem przez Polskę szwedzkich okrętów, wzrośnie także wartość szwedzkich zakupów w polskiej zbrojeniówce.
O ile brak wyboru oferty hiszpańskiej czy południowokoreańskiej nie jest zaskoczeniem, to wielu obserwatorów stawiało na to, że to Francja może zostać dostawcą tych okrętów. Brak wyboru Paryża wpisuje się w jasny trend z ostatnich lat – mimo wielkich deklaracji, polsko-francuska współpraca zbrojeniowo-militarna pozostaje głównie na salonach politycznych, za to mocno zacieśniamy więzi z Brytyjczykami i właśnie Szwedami.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Polska zakupi od Szwecji trzy okręty podwodne. To decyzja, która buduje nową architekturę bezpieczeństwa na Bałtyku. Kontrakt na zakup okrętów podwodnych to nie tylko pozyskanie nowego sprzętu dla Wojska Polskiego, ale także nowe zdolności dla naszej gospodarki i przemysłu zbrojeniowego – ogłosił w środę wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
Polityk nie chciał zdradzić wartości tego kontraktu, powiedział jedynie, że jest to powyżej 10 mld zł. Można szacować, że te widełki to raczej 15-20 mld, niż 11-15 mld zł. Polityk wskazał także, że pierwszy okręt, tzw. gap filler, czyli starszy okręt służący do podtrzymania zdolności, wejdzie do służby w polskiej Marynarce Wojennej w 2027 r. Już w przyszłym roku mają się rozpocząć treningi polskich podwodniaków na tej jednostce.
Wicepremier i minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, zatwierdził umowę ramową na dostawy nowych pojazdów...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Wicepremier i minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, poinformował, że Rada Modernizacji Technicznej zatwi...
MON zamawia w HSW ponad tysiąc nowych bojowych wozów piechoty Borsuk. Skonstruowane w kraju, uzbrojone i wyposaż...
Rząd zdecydował o znaczącym podniesieniu potencjału artyleryjskiej zbrojowni HSW. Premier Morawiecki zapowiedzia...
Wicepremier i minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, podpisał aneks do umowy na dostawy kolejnej partii k...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas