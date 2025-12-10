Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania podejmuje Rheinmetall w celu nabycia udziałów w KNDS?

Jakie rozważania polityczne są związane z konsolidacją sektora obronnego w Europie?

Jakie są wyzwania i obawy związane z potencjalnym przejęciem KNDS przez Rheinmetall?

Jak ewentualny debiut giełdowy może wpłynąć na układ sił w branży zbrojeniowej w Europie?

W ostatnich miesiącach Papperger rozmawiał z politykami w Berlinie oraz z przedstawicielami państwowego banku rozwoju KfW o możliwościach inwestycyjnych, które miałyby zacieśnić współpracę obu producentów czołgów – informuje agencja, powołując się na anonimowych informatorów. Rozważane opcje obejmują m.in. zakup znaczącego pakietu udziałów w koncernie zbrojeniowym KNDS od rodziny Wegmann, która posiada 50 proc. udziałów, podczas gdy druga połowa należy do państwa francuskiego. Rheinmetall wyrażał także zainteresowanie przejęciem niemieckich aktywów spółki, które około dekadę temu połączyły się z francuskim Nexterem, tworząc KNDS, lecz mają trudności z pełną integracją. Ten niemiecki segment, dawniej znany jako Krauss-Maffei Wegmann, odpowiada obecnie za większość działalności KNDS.

Prezes Rheinmetall rozmawia z politykami o przejęciu części udziałów w KNDS

W wywiadzie na początku grudnia 2025 r. Papperger powiedział, że Rheinmetall nie komentuje potencjalnych przejęć, dopóki umowy nie są na tydzień lub dwa od podpisania, oraz że konsolidacja sektora obronnego w Europie jest w dużej mierze decyzją polityczną. Zapytany o scenariusz, w którym europejska obrona lądowa byłaby skoncentrowana w Niemczech, a lotnicza we Francji, Papperger stwierdził, że prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz „są bardzo dobrymi politykami i znajdą rozwiązanie”.

Ewentualna inwestycja Rheinmetall w KNDS prawdopodobnie spotkałaby się ze sprzeciwem samej spółki oraz rządu francuskiego, który ma wpływ na decyzje korporacyjne i właścicielskie – informuje Bloomberg. Prezes KNDS Jean-Paul Alary we wrześniu stwierdził, że Rheinmetall nie wnosi „elementu strategicznego, który byłby w ogóle potrzebny”, pytany o taką inwestycję.