Prezes Rheinmetall, Armin Papperger, ponownie zabiega o możliwość zakupu części udziałów w konkurencyjnej spółce KNDS NV i stworzenia europejskiego czempiona w dziedzinie obrony lądowej, który skonsolidowałby rozdrobniony rynek na kontynencie – informuje Bloomberg.

Publikacja: 10.12.2025 22:17

Foto: Hollie Adams/Bloomberg

Urszula Lesman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie działania podejmuje Rheinmetall w celu nabycia udziałów w KNDS?
  • Jakie rozważania polityczne są związane z konsolidacją sektora obronnego w Europie?
  • Jakie są wyzwania i obawy związane z potencjalnym przejęciem KNDS przez Rheinmetall?
  • Jak ewentualny debiut giełdowy może wpłynąć na układ sił w branży zbrojeniowej w Europie?

W ostatnich miesiącach Papperger rozmawiał z politykami w Berlinie oraz z przedstawicielami państwowego banku rozwoju KfW o możliwościach inwestycyjnych, które miałyby zacieśnić współpracę obu producentów czołgów – informuje agencja, powołując się na anonimowych informatorów. Rozważane opcje obejmują m.in. zakup znaczącego pakietu udziałów w koncernie zbrojeniowym KNDS od rodziny Wegmann, która posiada 50 proc. udziałów, podczas gdy druga połowa należy do państwa francuskiego. Rheinmetall wyrażał także zainteresowanie przejęciem niemieckich aktywów spółki, które około dekadę temu połączyły się z francuskim Nexterem, tworząc KNDS, lecz mają trudności z pełną integracją. Ten niemiecki segment, dawniej znany jako Krauss-Maffei Wegmann, odpowiada obecnie za większość działalności KNDS.

Prezes Rheinmetall rozmawia z politykami o przejęciu części udziałów w KNDS

W wywiadzie na początku grudnia 2025 r. Papperger powiedział, że Rheinmetall nie komentuje potencjalnych przejęć, dopóki umowy nie są na tydzień lub dwa od podpisania, oraz że konsolidacja sektora obronnego w Europie jest w dużej mierze decyzją polityczną. Zapytany o scenariusz, w którym europejska obrona lądowa byłaby skoncentrowana w Niemczech, a lotnicza we Francji, Papperger stwierdził, że prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz „są bardzo dobrymi politykami i znajdą rozwiązanie”.

Ewentualna inwestycja Rheinmetall w KNDS prawdopodobnie spotkałaby się ze sprzeciwem samej spółki oraz rządu francuskiego, który ma wpływ na decyzje korporacyjne i właścicielskie – informuje Bloomberg. Prezes KNDS Jean-Paul Alary we wrześniu stwierdził, że Rheinmetall nie wnosi „elementu strategicznego, który byłby w ogóle potrzebny”, pytany o taką inwestycję.

Pakiet udziałów Rheinmetall w KNDS mógłby także pokrzyżować plany potencjalnego debiutu giełdowego KNDS w przyszłym roku. Wejście KNDS na giełdę osłabiłoby pozycję Rheinmetall jako jednej z najważniejszych spółek zbrojeniowych w Europie.

KNDS nie komentuje informacji medialnych na swój temat, a przedstawiciel niemieckiego ministerstwa obrony poinformował, że rząd uważnie monitoruje działania KNDS, dodając, iż jego priorytetem jest zabezpieczenie niemieckich interesów bezpieczeństwa w ramach wszelkich zmian w branży.

KNDS i Rheinmetall współpracują od lat, ale potencjalne przejęcie może zmienić układ sił w Europie

KNDS i Rheinmetall współpracują od lat i obecnie wspólnie budują kilka kluczowych systemów lądowych, w tym transporter opancerzony Boxer, bojowy wóz piechoty Puma oraz czołg podstawowy Leopard.

Zakulisowe działania Rheinmetall zbiegają się z kluczowym momentem dla KNDS i europejskiego sektora obronnego. W październiku francusko-niemiecki producent czołgów mianował byłego prezesa Airbus SE, Toma Endersa, przewodniczącym rady nadzorczej w związku z możliwym debiutem giełdowym, w czasie gwałtownego wzrostu wydatków obronnych w Europie.

Tymczasem niemiecki gigant zbrojeniowy dysponuje dużymi zasobami gotówki – jego akcje w tym roku zdrożały o 158 procent, a sprzedaż w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy wzrosła o ponad 1 mld euro w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Spółka tradycyjnie koncentrowała się na systemach lądowych i amunicji, lecz we wrześniu zgodziła się na zakup stoczni Naval Vessels Luerssen. W 2024 r. Rheinmetall przejął także amerykańską firmę Loc Performance Products, specjalizującą się w pojazdach wojskowych, a w 2022 r. nabył hiszpańskiego producenta amunicji Expal Systems SA.

Debiut giełdowy KNDS i możliwa inwestycja Rheinmetall budzą emocje w Berlinie i Paryżu

Niemieccy udziałowcy rodzinni KNDS chcą zmniejszyć swój pakiet akcji poprzez giełdowy debiut lub sprzedaż udziałów, co – jak wcześniej informował Bloomberg – przyciągnęło zainteresowanie funduszy private equity. Rheinmetall prowadził już z nimi rozmowy.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział w lipcu, że państwo może nabyć mniejszościowy pakiet udziałów w KNDS. Może on obejmować tzw. blokującą mniejszość, aby zagwarantować Berlinowi wpływ na decyzje – twierdzą osoby zaznajomione ze sprawą. Inne opcje obejmują bezpośrednią inwestycję poprzez IPO lub uzyskanie tzw. złotej akcji.

Na razie KNDS kontynuuje przygotowania do debiutu giełdowego, który mógłby mieć formę podwójnego notowania w Paryżu i Frankfurcie lub w Amsterdamie, gdzie mieści się siedziba spółki. Firma, która w październiku zatrudniła Lazard Inc. jako doradcę przy IPO, może dążyć do wyceny na poziomie około 20 mld euro. Jak twierdzą osoby znające szczegóły sprawy, jeszcze w tym miesiącu mają zostać zaproszeni globalni koordynatorzy do przedstawienia ofert udziału w ofercie publicznej.

