Budowa fabryki pocisków Rheinmetall na Litwie (w miejscowości Baisogała w obwodzie radziwilskim) ruszyła w październiku. Ma zostać uruchomiona w drugiej połowie 2026 r. Niemiecka grupa posiada w spółce joint venture 51 proc. udziałów, a pozostałe 49 proc. należy do dwóch litewskich firm: EPSO-G ma 48 proc., a Fabryka Broni Giraiti (Giraitės ginkluotės gamykla), kontrolowana przez skarb państwa – 1 proc.

Wilno chce więcej zakładów Rheinmetall

Litewskie zakłady Rheinmetall zatrudnią 150 osób i będą produkować dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich rocznie. Pociski zasilą arsenał Litwy, ale też mają wesprzeć walczącą Ukrainę. Zgodnie z umową, inwestycja w projekt wyniesie 260 mln euro, ale kwota ta może ulec zmianie w miarę postępu prac.

Władze Litwy nie zamierzają jednak na tym poprzestać. Poinformowały we wtorek, 4 listopada, że już negocjują budowę drugiego zakładu.

„Rozpoczęliśmy rozmowy z Rheinmetall w sprawie drugiej inwestycji” – powiedział we wtorek Deividas Matulionis, główny doradca prezydenta Litwy ds. bezpieczeństwa narodowego, cytowany przez agencję Reutera.