Amunicja 155 mm.
Budowa fabryki pocisków Rheinmetall na Litwie (w miejscowości Baisogała w obwodzie radziwilskim) ruszyła w październiku. Ma zostać uruchomiona w drugiej połowie 2026 r. Niemiecka grupa posiada w spółce joint venture 51 proc. udziałów, a pozostałe 49 proc. należy do dwóch litewskich firm: EPSO-G ma 48 proc., a Fabryka Broni Giraiti (Giraitės ginkluotės gamykla), kontrolowana przez skarb państwa – 1 proc.
Litewskie zakłady Rheinmetall zatrudnią 150 osób i będą produkować dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich rocznie. Pociski zasilą arsenał Litwy, ale też mają wesprzeć walczącą Ukrainę. Zgodnie z umową, inwestycja w projekt wyniesie 260 mln euro, ale kwota ta może ulec zmianie w miarę postępu prac.
Władze Litwy nie zamierzają jednak na tym poprzestać. Poinformowały we wtorek, 4 listopada, że już negocjują budowę drugiego zakładu.
„Rozpoczęliśmy rozmowy z Rheinmetall w sprawie drugiej inwestycji” – powiedział we wtorek Deividas Matulionis, główny doradca prezydenta Litwy ds. bezpieczeństwa narodowego, cytowany przez agencję Reutera.
Niemiecką fabrykę stawia Grupa PST – jedna z największych firm budowlanych Litwy. Kontrakt opiewa na 141 mln euro. Agencja Etta przypomina, że ministerstwo gospodarki i innowacji Litwy podpisało umowę na budowę zakładów Rheinmetall na Litwie na początku czerwca 2024 r. W tym samym miesiącu Rada Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu podjęła decyzję o przekazaniu działki w Baisogale pod budowę zakładu amunicyjnego.
W połowie lipca 2024 r. rząd w Wilnie zatwierdził również wniosek ministerstwa gospodarki o przyznanie Lithuanian Center of Excellence for Ammunition Rheinmetall statusu kluczowego projektu mającego na celu zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa narodowego i obronności. Posiadanie przez inwestycję takiego statusu oznacza, że jej budowa i uruchomienie nie mogą zostać zatrzymane ani przesunięte w czasie.
