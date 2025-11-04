Reklama
Rozwiń
Reklama

Litwa się zbroi. Niemcy inwestują w zakłady zbrojeniowe

Władze w Wilnie rozmawiają z Niemcami o budowie drugiej fabryki amunicji koncernu zbrojeniowego Rheinmetall. Budowa pierwszych zakładów już się rozpoczęła.

Publikacja: 04.11.2025 13:44

Litwa się zbroi. Niemcy inwestują w zakłady zbrojeniowe

Amunicja 155 mm.

Foto: Materiały prasowe

Iwona Trusewicz

Budowa fabryki pocisków Rheinmetall na Litwie (w miejscowości Baisogała w obwodzie radziwilskim) ruszyła w październiku. Ma zostać uruchomiona w drugiej połowie 2026 r. Niemiecka grupa posiada w spółce joint venture 51 proc. udziałów, a pozostałe 49 proc. należy do dwóch litewskich firm: EPSO-G ma 48 proc., a Fabryka Broni Giraiti (Giraitės ginkluotės gamykla), kontrolowana przez skarb państwa – 1 proc.

Wilno chce więcej zakładów Rheinmetall

Litewskie zakłady Rheinmetall zatrudnią 150 osób i będą produkować dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich rocznie. Pociski zasilą arsenał Litwy, ale też mają wesprzeć walczącą Ukrainę. Zgodnie z umową, inwestycja w projekt wyniesie 260 mln euro, ale kwota ta może ulec zmianie w miarę postępu prac.

Władze Litwy nie zamierzają jednak na tym poprzestać. Poinformowały we wtorek, 4 listopada, że już negocjują budowę drugiego zakładu.

Czytaj więcej

Żołnierze jednostki obrony powietrznej 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej obserwują niebo podczas zm
Przemysł Zbrojeniowy
Giganci zbrojeniowi nie spieszą się do Kijowa. Ukraina buduje sama

„Rozpoczęliśmy rozmowy z Rheinmetall w sprawie drugiej inwestycji” – powiedział we wtorek Deividas Matulionis, główny doradca prezydenta Litwy ds. bezpieczeństwa narodowego, cytowany przez agencję Reutera.

Reklama
Reklama

Kto zbuduje fabrykę amunicji na Litwie?

Niemiecką fabrykę stawia Grupa PST – jedna z największych firm budowlanych Litwy. Kontrakt opiewa na 141 mln euro. Agencja Etta przypomina, że ministerstwo gospodarki i innowacji Litwy podpisało umowę na budowę zakładów Rheinmetall na Litwie na początku czerwca 2024 r. W tym samym miesiącu Rada Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu podjęła decyzję o przekazaniu działki w Baisogale pod budowę zakładu amunicyjnego.

Czytaj więcej

Litwa inwestuje w zbrojeniówkę. Będzie więcej pocisków dla artylerii
Biznes
Litwa inwestuje w zbrojeniówkę. Będzie więcej pocisków dla artylerii

W połowie lipca 2024 r. rząd w Wilnie zatwierdził również wniosek ministerstwa gospodarki o przyznanie Lithuanian Center of Excellence for Ammunition Rheinmetall statusu kluczowego projektu mającego na celu zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa narodowego i obronności. Posiadanie przez inwestycję takiego statusu oznacza, że jej budowa i uruchomienie nie mogą zostać zatrzymane ani przesunięte w czasie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Litwa broń Rheinmetall amunicja

Budowa fabryki pocisków Rheinmetall na Litwie (w miejscowości Baisogała w obwodzie radziwilskim) ruszyła w październiku. Ma zostać uruchomiona w drugiej połowie 2026 r. Niemiecka grupa posiada w spółce joint venture 51 proc. udziałów, a pozostałe 49 proc. należy do dwóch litewskich firm: EPSO-G ma 48 proc., a Fabryka Broni Giraiti (Giraitės ginkluotės gamykla), kontrolowana przez skarb państwa – 1 proc.

Wilno chce więcej zakładów Rheinmetall

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
BWP Borsuk
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Borsuk budowany w HSW i Grupie WB zapowiada skok technologiczny w wojskach zmechnizowanych
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Armatohaubica 155 mm Krab.
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
MSBS Grot C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm.
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie