SAFE po wecie: co dalej z miliardami dla Polski?

Weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec rządowej ustawy o wdrożeniu programu SAFE wywołało pytania o los dziesiątek miliardów euro przeznaczonych na polską obronność. W podcaście „Radar Bezpieczeństwa” Katarzyna Smyk, dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, odniosła się do podnoszonych w Polsce wątpliwości – od ryzyka opóźnień, przez kwestię warunkowości, po zarzuty o zagrożenie suwerenności.

Komisja Europejska nie zamierza wstrzymywać wypłat. Katarzyna Smyk stwierdziła wprost: „Jesteśmy po stronie Komisji Europejskiej gotowi do dalszych kroków, czyli do podpisania umowy pożyczkowej.” Pierwsza zaliczka – 15 proc. przydzielonej kwoty, czyli 6,5 miliarda euro – ma trafić do Polski w ciągu kilku tygodni od podpisania umowy. „Kwestie wewnętrznych regulacji dotyczących wydatkowania SAFE są już po stronie państw członkowskich i my w te sprawy nie ingerujemy” – powiedziała Smyk.

Weto komplikuje harmonogram, bo część zaplanowanych projektów może wymagać zmiany. Katarzyna Smyk przyznała, że Komisja jest na taki rozwój wypadków przygotowana: „Na taki scenariusz, że projekty mogą wypaść z listy głównej, też jesteśmy przygotowani.” – oświadczyła w rozmowie z Rzeczpospolitą. Kluczową datą pozostaje 30 maja 2026 r. – wtedy zamyka się okienko aplikacyjne dla samodzielnych zakupów (dokonywanych przez jeden kraj), na które Polska postawiła.

Spór o warunkowość

Jednym z głównych argumentów przeciwników programu jest zarzut, że Bruksela może w dowolnym momencie wstrzymać wypłaty i zostawić Polskę z długiem. Katarzyna Smyk odniosła się do tego jednoznacznie: „Ta warunkowość jest taka sama, jak w przypadku każdych pieniędzy z Unii Europejskiej, poza programem KPO. Są to zabezpieczenia przeciwko korupcji, przeciwko nieprawidłowościom w zamówieniach publicznych i przeciwko konfliktowi interesów.” Jak przekonywała, mechanizmu „pieniądze za reformy”, który zastosowano w KPO, w programie SAFE po prostu nie ma. Przedstawicielka Unii nie kryła w związku z tym zniecierpliwienia: „Mam czasami takie poczucie, że się widzi w tym rozporządzeniu to, czego nie ma, a nie widzi się tego, co tam jest.”