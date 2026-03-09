Reklama

26 min. 54 sek.

„Radar Bezpieczeństwa”: SAFE to szansa dla polskiej nauki

Polscy naukowcy efektywnie realizują projekty na rzecz obronności za ułamek tego, co przeznaczają na B+R inne kraje – mówi prof. Marek Gzik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego w podcaście „Radar Bezpieczeństwa”.

Publikacja: 09.03.2026 20:00

Marcin Piasecki, Marek Kutarba

W rozmowie z Markiem Kutarbą i Marcinem Piaseckim prof. Gzik mówił o efektach współpracy polskiej nauki z przemysłem obronnym. – Borsuk Piorun, karabinek Grot i szereg innych rozwiązań to efekt współpracy przemysłu polskiego z nauką. Efekty tej współpracy są jednoznacznie pozytywne, co potwierdza bardzo pozytywna opinia w trakcie użytkowania polskiej technologii podczas wojny w Ukrainie – zauważył wiceminister.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Sondaż: tak ewentualne weto ws. SAFE wpłynie na notowania Karola Nawrockiego

Jak wygląda ta współpraca w wymiarze praktycznym? Jaki model jest stosowany najczęściej? – Klasyczny model zaczyna się od potrzeby zgłaszanej przez armię, ewentualnie służby czy MSWiA – mówi prof. Gzik. – Ta potrzeba jest zamieniana tak naprawdę na pewien wniosek, program, który ogłaszany jest w NCBR, na realizację konkretnego projektu. W konkursie na realizację tego projektu mogą wystartować różne instytucje naukowe. Bardzo często dzieje się to w konsorcjach. Kilka instytucji naukowych łączy swój potencjał kadrowy, swój potencjał badawczy i aplikuje o realizację takiego wniosku. Środki na realizację płyną z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale także z Ministerstwa Obrony Narodowej. Konsorcjum, które wygrywa taki konkurs, podpisuje umowę i następnie przystępuje do realizacji prac badawczych. Natomiast NCBR nadzoruje cały ten proces w takim cyklu corocznym. Jeżeli projekt jest pozytywnie zakończony, następuje przekazanie know-how do polskich zakładów – mówi minister.

– Natomiast są jeszcze projekty, które pojawiają się w pewnym obszarze kreatywności polskich naukowców. Ludzie nauki polskiej sami mogą zgłaszać pewne tematy. Mogą z tematami przyjść na przykład do jakiejś firmy zbrojeniowej w naszym kraju, zainspirować takim czy innym pomysłem. I wówczas firma wspólnie z konsorcjantem reprezentującym polską naukę może ubiegać się w programach np. NCBR o dofinansowanie na wspólny projekt – dodaje.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki
Komentarze
Marek Kutarba: Dlaczego PiS i Karol Nawrocki tak bardzo boją się SAFE
Reklama
Reklama

Minister podkreślił, że polscy naukowcy są bardzo efektywni. – Przy projekcie Borsuka były zaangażowane środki na poziomie 500 mln zł, a jest to bardzo zaawansowany technologicznie wóz bojowy. To jest warte podkreślenia, że my jako kraj przeznaczamy na badania i rozwój z budżetu państwa nieco ponad 1 proc. w relacji do PKB. Tymczasem Stany Zjednoczone ponad 3 proc., a Korea Południowa prawie 5 proc. w relacji do PKB.

Jaką rolę w działaniach polskiej nauki na rzecz obronności może odegrać program SAFE? – Szereg umów, które były zawierane za czasów PiS, w ogóle nie brał pod uwagę offsetu. Teraz mamy dużą szansę na to, żeby włączyć nasze ośrodki badawcze, by wkroczyły w sferę odtwórczą technologii. Tak się działo w Korei Południowej, gdzie najpierw coś odtwarzano, a dzisiaj mają własną technologię, która rozwinęła się do bardzo zaawansowanych urządzeń – zauważa minister Gzik.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Miejsca Polska Przemysł obronny wojna

Powiązane

Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
BWP Borsuk
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Borsuk budowany w HSW i Grupie WB zapowiada skok technologiczny w wojskach zmechnizowanych
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Armatohaubica 155 mm Krab.
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
MSBS Grot C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm.
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego
Pierwsze koreańskie lekkie myśliwce z szachownicami
Modernizacja Sił Zbrojnych
Pierwsze koreańskie lekkie myśliwce z szachownicami
Zmiany na globalnym rynku broni. Amerykanie w górę, Rosjanie w dół
Przemysł Obronny
Zmiany na globalnym rynku broni. Amerykanie w górę, Rosjanie w dół
Norweskie czołgi Leopard 2A4
Rosja
Czołg sam nie wygra wojny
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama