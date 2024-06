- Wraz z produkcją AW149 rozpoczyna się nowa era dla świdnickich zakładów. Było to dla mnie jasne od samego początku, kiedy zostałem powołany na stanowisko, że potrzebowaliśmy nowej linii do produkcji najnowocześniejszych śmigłowców, by dalej rozwijać nasze kompetencje, które muszą nadejść wraz z transferem technologii — mówi Jacek Libucha, prezes PZL-Świdnik.

Reklama

- To, co uzyskaliśmy, zaspokaja najwyższe potrzeby Sił Zbrojnych. Śmigłowce AW149 zapewnią Wojskom Lądowym najlepsze możliwe wsparcie bojowe, czyli to do czego ta platforma została stworzona - mówił.

Nowa era startuje wraz z symbolicznym uruchomieniem FAL (FAL - Finall Assembly Line), czyli linii montażu końcowego śmigłowców AW149, które powoi otrzymuje Wojsko Polskie. Łącznie mówimy tutaj o trzech stanowiskach, będącymi zarazem poszczególnymi etapami w procesie produkcji nowego śmigłowca.

Pierwszy AW149 dla Wojska Polskiego na stanowisku pierwszego etapu linii montażu końcowego w zakładach PZL-Świdnik. PZL-Świdnik

I tak pierwszy etap obejmuje instalacje głównych wiązek przewodów, instalację hydrauliczną i drenażową oraz zbiorników paliwa. Etap drugi to moment, kiedy przyszły śmigłowiec otrzymuje podwozie, główną przekładnie oraz silniki, a także tablice przyrządów oraz wyposażenie radiowe. Na tym etapie następuje również końcowe łączenie kadłuba i belki ogonowej. Ostatni etap procesu FAL to m.in. instalacja APU (Auxiliary Power Unit — pomocnicza jednostka zasilająca), wszelkich anten i czujników, ale także drzwi pilotów oraz kabiny.