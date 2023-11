Sto tysięcy szybkostrzelnych Grotów w służbie

Karabinki modułowe Grot polskiej konstrukcji i produkcji już od 2017 roku służą żołnierzom Sił Zbrojnych RP, a w Wojskach Obrony Terytorialnej, rodzimej lekkie piechocie stanowią podstawową broń strzelecką.

W ramach wsparcia udzielonego przez polski rząd, ok. 10 tys. grotów trafiło także do obrońców Ukrainy, gdzie sprawdzają się w boju. W 2022 roku Fabryka Broni dostarczyła również dużą partię MSBS do jednostek podlegających Departamentowi Obrony Stanów Zjednoczonych. Karabinki trafiły do Dowództwa Operacji Specjalnych USA (SOCOM). To po tym fakcie w zeszłym roku rozpędu zaczął nabierać eksport grotów. Wiosną 2022 r. MON ujawniło w krótkim komunikacie iż udało się podpisać umowę na dostawy karabinków wraz z wyposażeniem dodatkowym do sił zbrojnych jednego z państw Afryki Wschodniej. Zawarty kompleksowy kontrakt przewidywał dostawę „partii karabinków MSBS Grot we wskazanym przez zamawiającego kalibrze 7,62×39 mm wraz z pełnym pakietem wyposażenia dodatkowego: granatnikami podwieszanymi oraz celownikami optycznymi produkcji stołecznego Przemysłowego Centrum Optyki" został w pełni zrealizowany.

Nowe wersje MSBS

- Od prawie 100 lat jako czołowa polska firma branży zbrojeniowej dostarczamy broń strzelecką do naszego wojska, z czego jesteśmy niezwykle dumni, ale czujemy też wagę odpowiedzialności – mówi dr Wojciech Arndt, prezes Fabryki Broni.

- Nieustannie prowadzimy dialog z naszym głównym odbiorcą, wsłuchując się w jego potrzeby i na nie odpowiadając, czego przykładem jest rozszerzająca się rodzina karabinków MSBS. Obecnie przygotowujemy się do dostaw karabinu wyborowego 762N, pracujemy nad wersją A3 karabinka Grot, subkarabinkiem z lufą 10-calową oraz wersją bezkolbową broni dostosowana do potrzeb sił specjalnych i komandosów – dodaje prezes Arndt.