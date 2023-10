Pociski ATACMS i Storm Shadow w grze

Użycie Scalpów bez wątpienia zwiększyło możliwości bojowe ukraińskiego lotnictwa , które uzyskało zdolność do niszczenia strategicznie ważnych obiektów i zgrupowań wojsk wroga na zapleczu linii frontu, oddalonych nawet o 200 km. Fachowe portale ujawniły, że platformą do przenoszenia Storm Shadow okazał się ukraiński frontowy bombowiec Su-24M i jego rozpoznawcza wersja Su-24MR. Według Defece-24 modyfikacja ukraińskich Su-24M/MR do przenoszenia „sztormów" polegała m.in. na zastosowaniu belek podwieszeń z wycofanych z eksploatacji samolotów Tornado IDS, ale niewiele wciąż wiadomo o zakresie integracji elektronicznej.

Precyzyjna, skrzydlata potęga

Storm Shadow / SCALP jest lotniczym pociskiem dalekiego zasięgu z głowicą konwencjonalną, do głębokich uderzeń, spełniającym nawet bardzo złożone wymagania dla przeprowadzenia ataku na cele nieruchome lub ruchome o szczególnym znaczeniu.

Pierwszy raz system rakietowy Storm Shadow / SCALP został użyty operacyjnie przez siły powietrzne Wielkiej Brytanii i Francji w 2003 r. Sprawdził się podczas działań w rejonie Zatoki Perskiej, w Iraku i Libii. Broń jest obecnie używane przez trzy inne państwa – ujawnia producent – MBDA.

Pocisk Storm Shadow materiały prasowe

Storm Shadow to trudny do wykrycia, manewrujący pocisk powietrze-powierzchnia dalekiego zasięgu z głowicą konwencjonalną, odpalany i kierowany z samolotu, przeznaczony do zwalczania strategicznych celów wojskowych. Może być przenoszony przez samoloty Tornado, Mirage, Rafale czy Eurofighter Typhoon.

Skrzydlate pociski nazywane we Francji Scalp a w wersji brytyjskiej Storm Shadow to prawdziwa potęga, zweryfikowana solidnie w ostatnich konfliktach.