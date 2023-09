Praga zamawia amerykańskie supermyśliwce F-35

Offset po czesku

Czeski resort obrony przewiduje udział rodzimego przemysłu w programie przebudowy lotnictwa bojowego Republiki. Przygotowano 14 projektów współpracy przemysłowej dla czeskich firm, obejmujących możliwość bezpośredniego zaangażowania w globalny łańcuch dostaw Lockheed Martin. Czechy są jednym z niewielu krajów, które przy okazji zamawiania F-35 w Waszyngtonie uzgodniły zawczasu taką współpracę podczas negocjacji kontraktu na samoloty – zapewniła pani minister.

Według Černochovej po 2034 r. koszty utrzymania nowych supermyśliwców wyniosą ok. 3 proc. wydatków na obronność, czyli ok. 4,9 mld CZK (211 mln dolarów) rocznie, łącznie z paliwem i amunicją. Według niej, w całym cyklu życia, tj. do 2069 r., nabycie i późniejsza eksploatacja samolotów F-35 będzie w Czechach kosztować 700 CZK (30 dolarów) rocznie na mieszkańca.

US Air Force

Według premiera Petra Fiali zakup amerykańskich supermyśliwców jest dobrym rozwiązaniem ponieważ korzyści z posiadania systemu F-35 w całym okresie jego użytkowania są znacząco niższe niż gdyby Czesi pozyskali porównywalny typ samolotu innego, nie amerykańskiego producenta. W Pradze bardzo starannie to analizowano i policzono.

Sztab także z ołówkiem w ręku

Jak powiedział szef Sztabu Generalnego gen. dyw. Karel Rehka, producent Lockheed Martin deklaruje, że będzie wspierać swój sprzęt w jego cyklu życia w czeskiej służbie do 2082 roku.

- Samoloty które pozyskujemy mają większe zdolności bojowe i mogą wykonywać szerszy zakres zadań niż odrzutowce , które eksploatowaliśmy do tej pory. Każda pojedyncza maszyna F-35 dzięki większym możliwościom operacyjnym i elastyczności, pozwala sporo zaoszczędzić w porównaniu do samolotów starszego typu. Np. te same zadania jest w stanie wykonać mniejsza liczba samolotów niż dotychczas – stwierdził gen. Rehka.