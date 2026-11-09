Potrzebujemy nie tylko czołgów. Czas postawić na młodych ludzi

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Michał Szułdrzyński zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”
Ostatnie lata to okres niezwykłego wprost rozwoju technicznego polskiego wojska. Dzięki wielkiemu wysiłkowi finansowemu naszego państwa (czyli wszystkich obywateli i firm płacących podatki, a także przyszłych pokoleń, które będą spłacać zaciągane teraz pożyczki, bo uzbrojenia potrzebujemy tu i teraz) kupujemy naprawdę nowoczesny sprzęt. Do użytku trafiają zarówno najnowocześniejsze myśliwce F-35, najnowocześniejsze czołgi, pojazdy bojowe, systemy rakietowe, jak i wiele innych konwencjonalnych rodzajów i technologii obronnych.
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