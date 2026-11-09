Potrzebujemy nie tylko czołgów. Czas postawić na młodych ludzi

Publikacja: 09.11.2026 21:00

Michał Szułdrzyński zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”

Michał Szułdrzyński zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”

Michał Szułdrzyński

Ostatnie lata to okres niezwykłego wprost rozwoju technicznego polskiego wojska. Dzięki wielkiemu wysiłkowi finansowemu naszego państwa (czyli wszystkich obywateli i firm płacących podatki, a także przyszłych pokoleń, które będą spłacać zaciągane teraz pożyczki, bo uzbrojenia potrzebujemy tu i teraz) kupujemy naprawdę nowoczesny sprzęt. Do użytku trafiają zarówno najnowocześniejsze myśliwce F-35, najnowocześniejsze czołgi, pojazdy bojowe, systemy rakietowe, jak i wiele innych konwencjonalnych rodzajów i technologii obronnych.

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