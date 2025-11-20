Drugim ważnym obszarem planowanych inwestycji są morskie drony, m.in. Seawolf. Jest to związane z kooperacją z partnerami z Ukrainy i możliwością pozyskania przez firmę Kongsberg specjalnego finansowania z Norwegii, które jest przeznaczone właśnie na kooperację z Ukrainą. – Przemysł polski ma podobne rozwiązania, które są proponowane Wojsku Polskiemu. My jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi koncernami – komentuje Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB, największego prywatnego podmiotu zbrojeniowego w Polsce, który specjalizuje się właśnie w produkcji bezzałogowców.

List intencyjny między spółką Kongsberg a samorządami na Pomorzu oczywiście nie oznacza, że te inwestycje powstaną na 100 proc., ale jest dobrym fundamentem, by jednak zdolności produkcyjne zakładów zbrojeniowych w Polsce się powiększyły.

ZOP „Kaszubia” i zwrot ku Bałtykowi

Te inwestycje mają zostać zrealizowane w ramach Zielonego Okręgu Przemysłowego „Kaszubia”. W założeniach ma on się opierać na przemyśle morskim, zbrojeniowym oraz energetycznym na Bałtyku, który ma zapewnić dostęp do taniej energii z farm wiatrowych, a później także z elektrowni jądrowej. – „Kaszubia” jest pierwszym z czterech okręgów przemysłowych budujących nowy system odporności strategicznej Polski. Inwestorzy m.in. ze Stanów Zjednoczonych już teraz deklarują zainteresowanie projektami energetycznymi, infrastrukturalnymi i militarnymi w tym regionie – zapowiada Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza i spiritus movens tego projektu.

Pozostałe trzy okręgi to „Vistula”, „Warta” i „Galicja”. W koncepcji opracowywanej w resorcie obrony mają one tworzyć kręgosłup gospodarczo-militarny Polski do roku 2035. „Vistula” ma się opierać m.in. na energetyce systemowej, chemii, nawozach i logistyce, „Warta” m.in. na energetyce jądrowej i technologiach wodorowych, a „Galicja” m.in. na przemyśle lotniczym.

Inwestycje na Kaszubach wpisują się też w strategię zwrotu Polski w stronę Morza Bałtyckiego i kształtowania polityki bezpieczeństwa w tym regionie. Przykładem takiego działania są także duże inwestycje w polskie porty na Bałtyku, m.in. port zewnętrzny w Świnoujściu czy tzw. Drogę Czerwoną, która ma usprawnić logistykę w porcie w Gdyni.