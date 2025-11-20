Reklama
Nowe fabryki uzbrojenia za ponad 200 mln zł

Norweski Kongsberg chce zainwestować w zakłady przemysłowe na Pomorzu. Są one związane m.in. ze zdolnościami antydronowymi. Ma to być część projektu „Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia” i zwiastować zwrot Polski ku Bałtykowi.

Publikacja: 20.11.2025 04:20

Fabryka rakiet Kongsberg Gruppen ASA w Kongsbergu w Norwegii

Fabryka rakiet Kongsberg Gruppen ASA w Kongsbergu w Norwegii

Foto: Carina Johansen/Bloomberg

Maciej Miłosz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są planowane inwestycje norweskiego Kongsberga na Pomorzu?
  • Jakie znaczenie ma „Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia” dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i energetycznego?
  • Jak nowe inwestycje zbrojeniowe mają wpłynąć na strategiczne ukierunkowanie Polski ku Bałtykowi?
  • Jakie inne inwestycje przemysłu zbrojeniowego są obecnie realizowane w Polsce?

W czwartek ma zostać podpisany list intencyjny w sprawie pomorskich inwestycji norweskiego potentata zbrojeniowego. Dotyczą one dwóch obszarów. Chodzi o potencjalne ustanowienie produkcji wieżyczek średniego kalibru (MCT-30) i integracji systemów antydronowych oraz produkcji bezzałogowców morskich. Te zdolności mają być utworzone w jednym albo dwóch zakładach, które będą zlokalizowane w okolicach Słupska lub Trójmiasta. Ich wstępna wartość wynosi co najmniej 200 mln zł, a docelowo, w kolejnych etapach, ma to być nawet miliard złotych.

Lekkie wieże i morskie bezzałogowce

Wieżyczki MCT-30 mogą być instalowane na pojazdach i służyć m.in. do zwalczania latających bezzałogowców. Norweski Kongsberg najpewniej będzie jednym z głównych dostawców systemu antydronowego, który w najbliższym czasie ma być zakupiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Agencję Uzbrojenia Po tym, jak we wrześniu do polskiej przestrzeni powietrznej wtargnęło ponad 20 rosyjskich bezzałogowców, resort na gwałt zaczął szukać rozwiązań, na które wcześniej przez co najmniej rok nie potrafił znaleźć finansowania. Z proponowanej przez armię koncepcji nie do końca zadowolona jest Polska Grupa Zbrojeniowa, która jest największym polskim podmiotem zbrojeniowym i próbuje torpedować ten projekt.

Czytaj więcej

Okręty podwodne nareszcie płyną do polskiej Marynarki Wojennej?
Modernizacja Sił Zbrojnych
Okręty podwodne nareszcie płyną do polskiej Marynarki Wojennej?

Inną kwestią jest to, że prototyp podobnej, lekkiej wieży spółki PGZ mają gotowy, ale wydaje się, że ich obecne zdolności produkcyjne są mocno ograniczone.

Drugim ważnym obszarem planowanych inwestycji są morskie drony, m.in. Seawolf. Jest to związane z kooperacją z partnerami z Ukrainy i możliwością pozyskania przez firmę Kongsberg specjalnego finansowania z Norwegii, które jest przeznaczone właśnie na kooperację z Ukrainą. – Przemysł polski ma podobne rozwiązania, które są proponowane Wojsku Polskiemu. My jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi koncernami – komentuje Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB, największego prywatnego podmiotu zbrojeniowego w Polsce, który specjalizuje się właśnie w produkcji bezzałogowców.

List intencyjny między spółką Kongsberg a samorządami na Pomorzu oczywiście nie oznacza, że te inwestycje powstaną na 100 proc., ale jest dobrym fundamentem, by jednak zdolności produkcyjne zakładów zbrojeniowych w Polsce się powiększyły.

ZOP „Kaszubia” i zwrot ku Bałtykowi

Te inwestycje mają zostać zrealizowane w ramach Zielonego Okręgu Przemysłowego „Kaszubia”. W założeniach ma on się opierać na przemyśle morskim, zbrojeniowym oraz energetycznym na Bałtyku, który ma zapewnić dostęp do taniej energii z farm wiatrowych, a później także z elektrowni jądrowej. –  „Kaszubia” jest pierwszym z czterech okręgów przemysłowych budujących nowy system odporności strategicznej Polski. Inwestorzy m.in. ze Stanów Zjednoczonych już teraz deklarują zainteresowanie projektami energetycznymi, infrastrukturalnymi i militarnymi w tym regionie – zapowiada Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza i spiritus movens tego projektu.

Pozostałe trzy okręgi to „Vistula”, „Warta” i „Galicja”. W koncepcji opracowywanej w resorcie obrony mają one tworzyć kręgosłup gospodarczo-militarny Polski do roku 2035. „Vistula” ma się opierać m.in. na energetyce systemowej, chemii, nawozach i logistyce, „Warta” m.in. na energetyce jądrowej i technologiach wodorowych, a „Galicja” m.in. na przemyśle lotniczym.

Inwestycje na Kaszubach wpisują się też w strategię zwrotu Polski w stronę Morza Bałtyckiego i kształtowania polityki bezpieczeństwa w tym regionie. Przykładem takiego działania są także duże inwestycje w polskie porty na Bałtyku, m.in. port zewnętrzny w Świnoujściu czy tzw. Drogę Czerwoną, która ma usprawnić logistykę w porcie w Gdyni.

Czytaj więcej

Amunicja 155 mm
Modernizacja Sił Zbrojnych
W Kraśniku rusza budowa fabryki amunicji 155 mm
Inwestycje w zbrojeniówkę

Choć na obecnym etapie nie ma pewności, czy Kongsberg faktycznie zrealizuje zapowiadane plany, to w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z falą inwestycji w polskie zakłady zbrojeniowe. Ministerstwo Aktywów Państwowych dofinansuje Polską Grupę Zbrojeniową kwotą 2,4 mld zł po to, by zbudować zdolności do produkcji amunicji artyleryjskiej 155 mm. Licencję kupimy od brytyjskiego BAE Systems. Z kolei Bumar-Łabędy otrzyma ok. 850 mln zł na to, by utworzyć potencjał do montażu i obsługi południowokoreańskich czołgów K2. W tym wypadku partnerem zagranicznym jest Hyundai Rotem.

Z kolei w ramach konsorcjum PGZ Narew podpisano umowy na dofinansowanie w wysokości prawie 3 mld zł. W tym wypadku głównym beneficjentem także mają być spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a głównym partnerem brytyjskie MBDA. W sumie umowy o dofinansowaniu państwowej zbrojeniówki opiewają na wartość ponad 6 mld zł.

Z kolei prywatna Grupa WB wraz z Hanwha Aerospace z własnych środków chcą wspólnie zbudować w Polsce fabrykę do produkcji pocisków rakietowych do zestawów K239 Chunmoo.

Źródło: rp.pl

Osoby Władysław Kosiniak-Kamysz Przemysł obronny Firmy Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) Kongsberg Grupa WB

W czwartek ma zostać podpisany list intencyjny w sprawie pomorskich inwestycji norweskiego potentata zbrojeniowego. Dotyczą one dwóch obszarów. Chodzi o potencjalne ustanowienie produkcji wieżyczek średniego kalibru (MCT-30) i integracji systemów antydronowych oraz produkcji bezzałogowców morskich. Te zdolności mają być utworzone w jednym albo dwóch zakładach, które będą zlokalizowane w okolicach Słupska lub Trójmiasta. Ich wstępna wartość wynosi co najmniej 200 mln zł, a docelowo, w kolejnych etapach, ma to być nawet miliard złotych.

e-Wydanie
