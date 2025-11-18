Zakup okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej. 20 lat niemożności

Warto jednak podkreślić, że rekomendacja zespołu nie oznacza, że rząd podejmie właśnie taką decyzję. Jak już informowaliśmy na łamach „Rz”, w oficjalnej rekomendacji zrezygnowano z systemu punktowego, tak więc politycy mają większe pole manewru przy podejmowaniu decyzji. Biorąc jednak pod uwagę, że kontrakt wart jest kilkanaście miliardów złotych oraz obfitość dokumentacji zgromadzonej w tym postępowaniu, wybór innego partnera niż ten rekomendowany przez zespół ministra obrony byłby zaskoczeniem, nad którym zapewne wcześniej czy później pochyli się prokuratura. Choć warto przypomnieć, że już teraz pojawiają się wątpliwości dotyczące procedury wyboru okrętów, które są wyrażane m.in. w interpelacjach posłów kierowanych do MON i do prezesa Rady Ministrów.

– Ze wszystkich programów zbrojeniowych ten wydaje się najważniejszy politycznie dla rządu i dla wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, dlatego że skuteczne wyłonienie dostawcy okrętów podwodnych i podpisanie z nim umowy z zagwarantowanym finansowaniem, przełamie ponad 20-letni okres niemożności w zapewnieniu Polsce jednej z kluczowych zdolności obronnych – komentuje Marek Świerczyński, szef Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych w Polityce Insight. – Doda to rządowi i ministrowi wiarygodności na resztę kadencji, która upłynie pod znakiem dostaw wielu innych systemów uzbrojenia zamawianych w ostatnich latach. Ze wszystkich zamówień zbrojeniowych, będzie to najbardziej namacalny dowód zwrotu Polski ku Bałtykowi – dodaje ekspert.

Polska Marynarka Wojenna z 40-letnim okrętem ORP Orzeł

Obecnie polscy marynarze mają do dyspozycji tylko jeden okręt podwodny. ORP Orzeł został zbudowany jeszcze w Związku Sowieckim i ma już 40 lat. W ostatnich latach sporo czasu spędził w stoczni. Dostawy nowych okrętów powinny się rozpocząć na początku kolejnej dekady.

Trudno przewidzieć, na jaki wybór zdecydują się politycy. Za każdą z ofert można znaleźć „za” i „przeciw”. Wydaje się, że politycznie trudny do obrony dla obecnego rządu może być wybór oferty niemieckiej, ponieważ i bez tej decyzji rząd jest oskarżany przez opozycję za bycie pod zbyt dużym wpływem Berlina. Ale takie okręty są budowane właśnie dla Niemców czy Norwegów. Pod względem „politycznym” większe szanse mają Francuzi, ale oni z kolei mogą mieć problemy z dostarczeniem tzw. zdolności pomostowych. Wybór oferty szwedzkiej byłby naturalnym potwierdzeniem naszego większego zaangażowania w obszarze Bałtyku, ale tutaj problemem są opóźnienia w budowie okrętów dla szwedzkiej marynarki wojennej. Koreańczycy przedstawiają korzystną ofertę przemysłową, ale geograficznie i politycznie są nam bardzo odlegli. Hiszpanie, choć mają nowoczesny okręt, mało angażowali się w to postępowanie na poziomie politycznym. Z kolei Włosi mają i produkt, i wsparcie polityczne czy przemysłowe, ale ich problemem może być dogadanie się z Niemcami, co ma związek z licencją na okręty, które wytwarzają.