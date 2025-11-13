Od podpisania umowy w sierpniu 2022 r. minęło zaledwie nieco ponad trzy lata. W ostatnich dniach do Polski zawinął statek z 20 czołgami K2, które trafią do żołnierzy Wojska Polskiego. To oznacza, że Koreańczycy z Hyundai Rotem terminowo wywiązali się ze swoich zobowiązań. Za te pojazdy wraz z pakietem szkoleniowym, logistycznym i kilkudziesięcioma tys. pocisków 120 mm zapłaciliśmy 3,37 mld dolarów netto. Te stosunkowo lekkie czołgi, o masie ok. 55 t, trafiają głównie do jednostek 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Mimo bardzo szybkich dostaw, mankamentem pierwszej umowy było to, że w bardzo niewielkim stopniu skorzystał na niej polski przemysł zbrojeniowy. Poza polskim systemem łączności Fonet dostarczanym przez Grupę WB, był to produkt praktycznie całkowicie „z półki”, czyli przysłany z Korei Południowej. Drugim dużym minusem był także brak wozów towarzyszących.

Tym razem skorzysta polski przemysł

Wydaje się, że bardziej korzystna pod tym względem jest druga umowa, która została podpisana w sierpniu 2025 r. W tym wypadku ok. 120 czołgów zostanie wyprodukowanych w Korei Południowej, a ok. 60 będzie zmontowanych w gliwickim Bumarze – Łabędy. Do tej będącej częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółki ma trafić transfer technologii, jednak szczegółów nie ujawniono. – Umowa dotyczy zakupu 180 czołgów i 81 wozów towarzyszących, w tym 31 wozów zabezpieczenia technicznego, 25 wozów inżynieryjnych i 25 mostów. To cały pakiet logistyczny: szkoleniowy, serwisowy, naprawczy – wszystko po to, by Wojsko Polskie zyskało nie tylko sprzęt, ale i kompetencje – mówił podczas podpisania umowy wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednak cena tego zakupu jest prawie dwa razy wyższa niż ta pierwsza umowa.