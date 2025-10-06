Podpisanie umowy o współpracy z Nordic Air Defence ma stanowić dla spółki istotny krok w realizacji strategii wejścia w sektor technologii obronnych oraz w budowaniu pozycji jako partnera w zakresie nowoczesnych systemów bezzałogowych. – Współpraca stwarza możliwości dywersyfikacji działalności w kierunku zaawansowanych technologii obronnych, dostępu do innowacyjnych rozwiązań NAD, ekspansji geograficznej oraz rozwoju kompetencji w obszarze systemów wsparcia dla pojazdów opancerzonych – informuje Bumech. Notowania spółki rosną 6 października przed godziną 15.00 o blisko 20 proc.

Współpraca Bumechu ze Szwedami na dłużej

Partnerstwo z NAD stanowi rozszerzenie ogłoszonej we wrześniu 2025 r. współpracy Bumech z południowoafrykańską OTT Technologies w zakresie produkcji pojazdów opancerzonych klasy MRAP. – Nordic Air Defence wnosi do tej kooperacji krytyczny element technologii przeciwdronowej ochrony pojazdów, która stanowi optymalną kosztowo odpowiedź na jedno z najpoważniejszych zagrożeń współczesnego pola walki – czytamy w komunikacie.

– Doświadczenia z konfliktu na Ukrainie jednoznacznie pokazują, że pojazdy opancerzone bez skutecznej ochrony przed dronami stają się łatwym celem. Technologie NAD idealnie uzupełniają oferowane przez OTT systemy TRIAD, tworząc wielowarstwową obronę naszych platform – powiedział Marcin Sutkowski, większościowy akcjonariusz Bumech.