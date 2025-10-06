Reklama

Bumech stawia na drony. Kurs spółki rośnie po umowie ze Szwedami

Bumech podpisała kolejną umowę z firmą zbrojeniową. Partnerem została szwedzka spółka Nordic Air Defence AB (NAD). Kurs akcji Bumechu idzie mocno w górę.

Publikacja: 06.10.2025 15:31

Bumech stawia na drony. Kurs spółki rośnie po umowie ze Szwedami

Foto: Adobe Stock

Bartłomiej Sawicki

Podpisanie umowy o współpracy z Nordic Air Defence ma stanowić dla spółki istotny krok w realizacji strategii wejścia w sektor technologii obronnych oraz w budowaniu pozycji jako partnera w zakresie nowoczesnych systemów bezzałogowych.  – Współpraca stwarza możliwości dywersyfikacji działalności w kierunku zaawansowanych technologii obronnych, dostępu do innowacyjnych rozwiązań NAD, ekspansji geograficznej oraz rozwoju kompetencji w obszarze systemów wsparcia dla pojazdów opancerzonych – informuje Bumech. Notowania spółki rosną 6 października przed godziną 15.00 o blisko 20 proc.

Współpraca Bumechu ze Szwedami na dłużej

Partnerstwo z NAD stanowi rozszerzenie ogłoszonej we wrześniu 2025 r. współpracy Bumech z południowoafrykańską OTT Technologies w zakresie produkcji pojazdów opancerzonych klasy MRAP.  – Nordic Air Defence wnosi do tej kooperacji krytyczny element technologii przeciwdronowej ochrony pojazdów, która stanowi optymalną kosztowo odpowiedź na jedno z najpoważniejszych zagrożeń współczesnego pola walki – czytamy w komunikacie. 

– Doświadczenia z konfliktu na Ukrainie jednoznacznie pokazują, że pojazdy opancerzone bez skutecznej ochrony przed dronami stają się łatwym celem. Technologie NAD idealnie uzupełniają oferowane przez OTT systemy TRIAD, tworząc wielowarstwową obronę naszych platform – powiedział Marcin Sutkowski, większościowy akcjonariusz Bumech.

Spółka widzi potencjał w dwustronnej wymianie technologicznej ze Szwecją. Współpraca z NAD to dla nas ważny krok w kierunku budowy kompetencji w obszarze nowoczesnych technologii obronnych.  – Wierzymy, że współpraca ta otworzy przed nami nowe możliwości rozwoju – zarówno technologicznego, jak i biznesowego. Integracja systemów bezzałogowych z pojazdami opancerzonymi rozwijanymi przez Bumech – w ramach współpracy z OTT Technologies – znacząco poprawi naszą ofertę, zapewniając przyszłym konstrukcjom dodatkową warstwę ochrony oraz nowe możliwości bojowe – wskazuje Sutkowski.

Czego będzie dotyczyć współpraca Bumechu z NAD? 

Współpraca firm obejmuje m.in. ocenę i wykorzystanie potencjału zakładów produkcyjnych w Polsce, wspólną produkcję podzespołów oraz rozwój łańcucha dostaw. W obszarze badań i rozwoju przewidziano dostosowanie technologii do potrzeb użytkowników końcowych, w tym ulepszanie parametrów aerodynamicznych, systemów naprowadzania, wyrzutni oraz integrację systemów dowodzenia i kontroli (C2). Działania obejmą także strategie testowania i wsparcia eksploatacyjnego oraz wspólną promocję i sprzedaż produktów na wskazanych rynkach, a także rozwój partnerstw przemysłowych. – Zakres geograficzny współpracy obejmuje Polskę, Szwecję i Ukrainę – kraje łączy nie tylko bliskość geograficzna, ale przede wszystkim identyczny profil zagrożeń bezpieczeństwa. Wschodnia flanka NATO oraz Ukraina borykają się z intensywnym wykorzystaniem dronów jako broni ofensywnej, co czyni technologie NAD szczególnie istotnymi dla modernizacji sił zbrojnych regionu – argumentuje firma. 

– Naszą ambicją jest budowa prawdziwie europejskiego konsorcjum obronnego, które łączy najlepsze kompetencje z różnych krajów. Polska produkcja, szwedzkie technologie i południowoafrykańskie doświadczenie bojowe – to kombinacja, która może wzmocnić układ sił w europejskim przemyśle obronnym – podkreśla Marcin Sutkowski.

Nordic Air Defence AB to szwedzka spółka specjalizująca się w rozwiązaniach obronnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów bezzałogowych dla zastosowań militarnych i ochrony cywilnej infrastruktury krytycznej. Rozwiązania oferowane przez NAD znalazły uznanie u kluczowych instytucji państwowych i skandynawskich firm giełdowych działających w sektorze defence.

Przypomnijmy, że na początku września Bumech podpisał już umowę o współpracy z OTT Technologies z siedzibą w Republice Południowej Afryki, dotyczącą produkcji i rozwoju pojazdów opancerzonych na rynek europejski. Umowa ze Szwedami jest kolejną. 

Źródło: rp.pl

Technologie Drony Firmy Bumech przemysł zbrojeniowy

