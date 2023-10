Ze strony PGZ porozumienia zawarły firmy: WZE, OBR CTM, PIT-RADWAR, WZU, HSW i ZM „Tarnów”.



– Podpisane porozumienia otworzą przed nami możliwość szerszego wejścia w łańcuch dostaw firmy Raytheon. Jest to szansa dla spółek PGZ na produkcję i serwisowanie komponentów systemu Wisła nie tylko na potrzeby Sił Zbrojnych RP, ale również innych kontraktów naszego zagranicznego partnera. Stwarza to także okazję, znakomicie wykorzystywaną przez spółki PGZ, do podnoszenia własnych kompetencji i budowania przewagi konkurencyjnej – podkreśla cytowany w komunikacie Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ.

– Jesteśmy dumni mogąc gościć Pana Prezesa Sebastiana Chwałka w naszej siedzibie w Tucson z tak ważnej okazji, jaką jest podpisanie porozumień dotyczących współpracy komercyjnej w ramach fazy II programu Wisła. Wspomniane spółki PGZ będą pierwszymi międzynarodowymi partnerami-dostawcami nowego produktu LTAMDS, przedłużając tym samym sprawdzone i udane relacje z fazy I programu Wisła. Podpisanie tych porozumień dodatkowo potwierdza długoterminowe zaangażowanie Raytheon w polski przemysł obronny oraz nasze zaufanie do PGZ w ramach naszego globalnego łańcucha dostaw – zaznacza Caroline Touchstone, Dyrektor Polskich Programów w Raytheon.

W II fazie programu Wisła spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą realizowały umowy w ramach których wyprodukowanych zostanie 48 wyrzutni Patriot M903 oraz podzespoły do 12 radarów – LTAMDS.

We współpracę z firmą Raytheon będą zaangażowane następujące spółki Konsorcjum PGZ-Wisła: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, PIT-RADWAR, Wojskowe Zakłady Elektroniczne, Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, Huta Stalowa Wola oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów.