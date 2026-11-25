Amunicja 155 mm ma lecieć dalej dzięki umowie, którą Grupa WB podpisała z Siecią Badawczą Łukasiewicz
Standardowy pocisk artyleryjski 155 mm leci na odległość nieco mniejszą niż 20 km. Dzięki tzw. gazogeneratorom ten zasięg zwiększa się dwukrotnie. W środę Grupa WB kupiła od Sieci Badawczej Łukasiewicz licencję na produkcję gazogeneratorów, które mają być produkowane w jej zakładach. Całkowita wartość umowy, łącznie z opłatami licencyjnymi, w najbliższych latach ma wynieść nawet 90 mln zł. Wartość jednego gazogeneratora to kilkaset euro, a z każdej sztuki Łukasiewicz ma otrzymywać kilka procent opłaty licencyjnej.
– Zakończyliśmy wykonanie prototypów, które zostały już przebadane statycznie i dynamicznie. Technologia jest gotowa, ale nie mamy jeszcze ustawionej linii produkcyjnej do produkcji wielkoseryjnej – tłumaczył Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB. Produkcja seryjna powinna ruszyć w 2027 r.
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– Mówimy o umowie komercjalizacyjnej, licencyjnej, która jest największa od trzydziestu kilku lat. To największa tego typu umowa w Łukasiewiczu – podkreślił dr Hubert Cichocki, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. Dodał, że w ostatnich trzech latach udział projektów obronnych w sieci wzrósł z 12,5 do ponad 60 proc. – W modelu partnerstw strategicznych zakładaliśmy, że naukowcy będą odpowiadać na potrzeby biznesu, a nie przekonywać przedsiębiorstwa do zakupu już istniejących technologii. W mniej niż rok od podpisania umowy z Grupą WB pokazujemy, że pieniądze podatników zainwestowane w naukę mogą wrócić w postaci zamówień od przemysłu – powiedział Cichocki.
Gazogeneratory w Europie produkuje zaledwie kilku producentów – m.in. niemiecki Rheinmetall oraz zakłady w Serbii, dlatego można zakładać, że część produkcji Grupy WB będzie trafiać na eksport.
W Polsce głównym producentem amunicji 155 mm są spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a deklarowana zdolność produkcyjna to obecnie kilkadziesiąt tysięcy sztuk rocznie. Aktualnie spółki PGZ prowadzą duży projekt inwestycyjny, na który Ministerstwo Aktywów Państwowych przeznaczyło 2,4 mld zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Z tych środków została kupiona licencja od brytyjskiego BAE Systems. Założenie jest takie, że od 2028 r. PGZ będzie w stanie produkować ok. 150 tys. sztuk amunicji 155 mm rocznie. Nie jest jasne, skąd będą pochodziły gazogeneratory, choć wiadomo, że nad ich rozwojem pracuje także wchodzący w skład PGZ Gamrat.
Wiadomo, że Grupa WB poprzez spółkę Polska Amunicja pracuje nad własnymi pociskami 155 mm, które obecnie są testowane na Ukrainie, ale jeszcze nie zostały certyfikowane.
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