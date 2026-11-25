Możliwość pozyskania broni laserowej przeznaczanej do zwalczania dronów bada Agencja Uzbrojenia. Pierwszym państwem świata, które zaczęło stosować broń laserową do zwalczania dronów jest Korea Południowa (chodzi o laser Cheongwang), od której Polska w ostatnich latach kupiła m.in. czołgi K2 i haubice K9.

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Broni laserowej do zwalczania dronów używają też jednak USA, Izrael, Francja, Indie czy Chiny. Laserów do zwalczania dronów używa też Ukraina, która dysponuje dwoma laserowymi, antydronowymi systemami do zwalczania nisko lecących celów – Tryzub i Błysk.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Nie jestem w stanie potwierdzić terminu dostarczenia systemów laserowych dla polskiej armii

Kosiniak-Kamysz pytany o broń laserową w polskiej armii przyznał, że pomysł jest realny. Zauważył też, że różnego rodzaju technologie laserowe do zwalczania dronów są wciąż rozwijane.

W kontekście pozyskania takiego systemu przez polską armię wicepremier stwierdził, że najpierw trzeba zbadać możliwości produkcyjne jeśli chodzi o takie systemy oraz efektywność samych systemów. Dodał jednak, że „już pojawiają się doniesienia pozytywne w tym zakresie”.

Na pytanie o to, kiedy Polska mogłaby uzyskać lasery do zestrzeliwania dronów, Kosiniak-Kamysz powiedział, że w ciągu najbliższych miesięcy można mówić o podpisaniu umowy. Zaznaczył jednocześnie, że nie jest w stanie obecnie potwierdzić terminu ich dostarczenia.

Agencja Uzbrojenia szuka dwóch typów laserów

Wiosną tego roku Agencja Uzbrojenia informowała o zamiarze przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych dla dwóch typów laserowego sytemu broni skierowanej energii: jednego zapewniającego rażenie celów na odległość minimum kilometra, a drugiego – na odległość nie mniejszą, niż 3 km.

W ciągu ostatnich kilku dni doszło do dwukrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty powietrzne z Rosji – 20 listopada nad Polskę wleciały trzy pociski manewrujące (prawdopodobnie wszystkie były pociskami Ch-101), a 23 listopada – dron rozpoznawczy.