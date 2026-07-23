Systemy laserowe, przeznaczone do zwalczania dronów, mają być obecnie rozwijane przy udziale specjalistów z Sił Zbrojnych Ukrainy, współpracujących z prywatnymi firmami z ukraińskiego przemysłu obronnego – podaje agencja UNIAN.

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Ukraiński generał twierdzi, że laser będzie zwalczał drony lepiej, niż karabin maszynowy

- Już dziś mogą strącać drony FPV i są wykorzystywane do strącania Shahedów. W ciągu następnych 2-3 miesięcy będziemy mieć systemy, które pozwolą strącać środki napadu powietrznego nawet lepiej, niż karabiny maszynowe. O takiej perspektywie mówimy. Dziś to wszystko już daje wyniki – mówił o rozwoju broni laserowej przeznaczonej dla ukraińskiej armii gen. Łebedenko.

Prototypowy zestaw laserowy znany jako Tryzub (pol. Trójząb) obecnie przechodzi testy na poligonie. W grudniu 2024 roku płk Wadym Sucharewski, ówczesny dowódca Sił Systemów Bezzałogowych stwierdzi, że Ukraina posiada działający laser bojowy. Tryzub został po raz pierwszy pokazany w kwietniu 2025 roku.

W ostatnich czasach kilka państw poinformowało o udanych testach laserów bojowych. W czasie trwającej wojny Rosji z Ukrainą pojawiały się doniesienia dotyczące pojedynczych przypadków wykorzystania produkowanych w Chinach laserów przez rosyjskie wojska.

Systemy laserowe przeznaczone do wsparcia obrony powietrznej miały też zostać rozmieszczone w Izraelu. Lasery, jako środek obrony przed dronami, testuje też Korea Południowa.

Eksperci mają wątpliwości, czy lasery sprawdzają się w warunkach bojowych

Ukraina od pewnego czasu sygnalizuje, że z powodzeniem testuje systemy laserowe, a rezultaty są obiecujące. Aby zwiększyć możliwości obrony przeciwlotniczej Ukraina zamierza zakupić dodatkowe drony przechwytujące i skupić się na opracowaniu tanich, wspieranych przez AI pocisków manewrujących przeznaczonych do zwalczania dronów.

System Tryzub został opracowany przez ukraińską firmę Celebra Tech. W maju pojawiła się informacja, że system jest w fazie finalnych testów. Jego zasięg ma wynosić do 5 km.

Eksperci są nadal podzieleni co do tego, na ile lasery są skuteczne na polu walki. Wymagają bowiem, by cel był widoczny, wiązka laserowa traci moc podczas przechodzenia przez chmury, opady, dym i pył, a ponadto muszą utrzymywać wiązkę na poruszającym się obiekcie wystarczająco długo, by go uszkodzić.