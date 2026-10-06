Październikowy kontrakt jest następstwem siedmioletniego porozumienia ramowego, które Boeing, Pentagon i Lockheed Martin zawarły w kwietniu. Porozumienie pozwoliło rozpocząć zwiększanie produkcji, zanim strony uzgodnią szczegóły docelowej umowy. Obecny kontrakt ma formę tzw. UCA (undefinitized contract action, czyli umowy niedookreślonej). Oznacza to, że realizacja rozpoczyna się, zanim ostatecznie uzgodniono wszystkie warunki kontraktu, w tym np. cenę. Kwotę 14,7 mld dol. (ok. 57,11 mld zł) należy więc traktować jako wartość szacunkową, a nie ostateczną cenę.

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Mimo to porównanie z wcześniejszymi umowami robi wrażenie. Ogłoszony w październiku 2025 r. pakiet wieloletnich kontraktów o łącznej wartości 2,7 mld dol. obejmował ponad 3 tys. głowic i zakładał dostawy w tempie do 750 sztuk rocznie do 2030 r. Wartość nowo ogłoszonej umowy jest więc ponad pięciokrotnie wyższa. Boeing nie podał, ilu głowic dotyczy nowy kontrakt, a obie umowy różnią się horyzontem czasowym i formą prawną, dlatego nie można automatycznie przyjąć, że w tej samej proporcji wzrosła liczba zamówionych egzemplarzy.

Odbiorcą głowic jest Lockheed Martin, który pełni rolę integratora, czyli firmy składającej gotowy pocisk z komponentów dostarczanych przez podwykonawców. Kontrakt Boeinga jest bowiem częścią szerszego pakietu. Lockheed Martin otrzymał umowy o łącznej wartości do 58,62 mld dol., które mają pozwolić na zwiększenie zdolności produkcyjnych PAC-3 MSE z około 600 do 2000 pocisków rocznie do końca 2030 r. Bez proporcjonalnego wzrostu dostaw głowic ten plan trudno byłoby zrealizować.

Dlaczego głowice samonaprowadzające do Patriotów są takie ważne?

Głowica samonaprowadzająca (tzw. seeker) to kluczowy podzespół pocisku PAC-3. W odróżnieniu od starszych rakiet systemu Patriot, które niszczyły cel wybuchem głowicy bojowej w jego pobliżu, PAC-3 działa w technologii hit-to-kill (bezpośredniego uderzenia kinetycznego). Pocisk musi dosłownie trafić w lecący cel, a to wymaga niezwykle precyzyjnego naprowadzania w ostatnich sekundach lotu. Za tę precyzję odpowiada właśnie produkowana przez Boeinga aktywna głowica radiolokacyjna pracująca w paśmie Ka.

Jak działa zestaw Patriot Foto: PAP

To element skomplikowany i drogi, a jego produkcja przez lata była dostosowana do pokojowego tempa zamówień na pociski rakietowe. Od 2000 r. Boeing dostarczył łącznie ponad 6000 głowic, czyli średnio niespełna 230 sztuk rocznie. Teraz ma ich dostarczać kilkakrotnie więcej.

Od 2024 r. koncern zainwestował ponad 200 mln dol. w zakład w Huntsville w Alabamie, rozbudowując go o ok. 3200 m². Steve Parker, prezes Boeing Defense, Space & Security, zapewnia, że firma jest gotowa do dostaw w bezprecedensowej skali. Prawdziwy test tych deklaracji dopiero jednak nadejdzie.

Amerykański budżet pisany z myślą o Chinach

Skąd tak gwałtowne przyspieszenie? Odpowiedź przyniósł już projekt budżetu na rok fiskalny 2027, przedłożony Kongresowi na początku kwietnia i oficjalnie zaprezentowany przez Pentagon 20 kwietnia 2026 r. Armia USA zaplanowała w nim zakup 2798 pocisków PAC-3 MSE za 12,2 mld dol., podczas gdy w budżecie na 2026 r. przewidziano zaledwie 357 sztuk. To wzrost niemal ośmiokrotny. Do tego dochodzi plan zakupu 857 pocisków przechwytujących THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, obrona terminalna na dużych wysokościach), jeden z największych w historii tego systemu.

Na jeden planowany pocisk PAC-3 MSE przypada w tej pozycji budżetowej średnio ok. 4,4 mln dol. Nie jest to jednak cena jednostkowa samego pocisku. Kwota obejmuje również m.in. nadzór eksploatacyjny, wyposażenie wspierające, działalność centrum wsparcia PAC-3, przeciwdziałanie starzeniu się komponentów oraz prace inżynieryjne i zarządzanie programem.

Głównym adresatem zakupów jest prawdopodobnie region Indo-Pacyfiku. Siły Rakietowe Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej dysponują jednym z największych na świecie arsenałów konwencjonalnych pocisków balistycznych, w tym systemami DF-21, zdolnymi do rażenia celów w Japonii i Korei Południowej, oraz DF-26, w którego zasięgu znajduje się także Guam. W razie konfliktu Amerykanie musieliby odpierać salwy liczone w setkach pocisków, a każdy z nich wymaga co najmniej jednego, często dwóch pocisków przechwytujących.

Do tego dochodzą lekcje z ostatnich lat. Wojna w Ukrainie, a także zmasowane ataki rakietowe na Bliskim Wschodzie, pokazały, jak szybko w konflikcie wysokiej intensywności topnieją zapasy pocisków przechwytujących. W rezultacie to zasobność arsenału, czyli liczba pocisków dostępnych w magazynach, a nie liczba dostępnych wyrzutni, stała się najważniejszą z miar realnej gotowości bojowej.

Polskie ślady w amerykańskim łańcuchu dostaw

Z polskiej perspektywy umowa ma dwa wymiary. Z jednej strony Polska jest jednym z oczekujących na pociski odbiorców. W pierwszej fazie programu Wisła zamówiliśmy 208 bojowych pocisków PAC-3 MSE (publicznie dostępne dane o tym, ile z nich już dostarczono, są niepełne). W drugiej fazie zakontraktowano kolejne, ale ich liczby oficjalnie nie ujawniono. Wiadomo jedynie, że zgoda eksportowa Departamentu Stanu obejmowała maksymalnie 644 pociski, co dawałoby łącznie do 852 sztuk.

Gdy wiosną Pentagon ujawnił swoje plany zakupowe, pojawiły się obawy, że tak gigantyczne zamówienia krajowe, podyktowane koniecznością uzupełnienia opustoszałych amerykańskich magazynów, zepchną odbiorców zagranicznych na dalsze miejsca w kolejce. Zwiększenie mocy produkcyjnych jest więc warunkiem koniecznym, by tak się nie stało.

Z drugiej strony polski przemysł coraz mocniej włącza się w produkcję tych pocisków. W łańcuchu dostaw PAC-3 MSE znajdują się spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). W maju 2026 r. Wojskowe Zakłady Elektroniczne otrzymały od koncernu L3Harris zamówienie na silniczki ACM (Attitude Control Motors, silniki sterowania położeniem), co otwiera drogę do produkcji małoseryjnej. To właśnie te niewielkie silniki rakietowe umieszczone w przedniej części pocisku pozwalają mu wykonywać gwałtowne korekty toru lotu tuż przed zderzeniem z celem. WZE przygotowują się także do wytwarzania kompletnej sekcji ACS (Attitude Control Section, sekcji sterowania położeniem). Podczas wrześniowego MSPO 2026 podpisano list intencyjny w tej sprawie, umowa ma zostać sfinalizowana do końca roku, a pierwsze dostawy z Polski do USA zapowiedziano na 2027 r.

Swój udział mają także Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 oraz Wojskowe Zakłady Uzbrojenia. WZL nr 1 produkują w Dęblinie kontenery startowe, w których pocisk jest przechowywany, transportowany i z których jest odpalany, a WZU w Grudziądzu sterowniki ogrzewania i okablowanie wyrzutni. Wzrost amerykańskiej produkcji może zatem oznaczać również większe zamówienia dla krajowych zakładów, choć ich skala i rentowność są dziś trudne do oszacowania.

Papier przyjmie wszystko, linia produkcyjna nie

Mimo że kwoty robią wrażenie, warto zachować ostrożność. Umowa ramowa ani „niedookreślony kontrakt” to nie to samo co gotowe pociski w magazynach. Ostateczna cena głowic wciąż jest przedmiotem negocjacji, a siedmioletni horyzont porozumienia oznacza, że docelowe tempo produkcji zostanie osiągnięte stopniowo. Każdy z etapów będzie przy tym zależał od kolejnych transz finansowania zatwierdzanych przez Kongres.

Warto też pamiętać, że wąskim gardłem nie są wyłącznie głowice. Eksperci od dawna wskazują na problemy z dostawami silników rakietowych na paliwo stałe, elektroniki oraz z niedoborem wykwalifikowanych pracowników w całym sektorze.

Historia amerykańskich programów zbrojeniowych zna też przypadki, gdy ambitne plany zwiększenia produkcji rozbijały się o realia przemysłowe lub zmieniające się priorytety budżetowe. Przejście z 600 do 2000 pocisków rocznie to skok, jakiego zachodni przemysł obronny nie wykonał w tej klasie uzbrojenia od czasów zimnej wojny. Pozostaje pytanie, czy podwykonawcy niższych szczebli, często niewielkie firmy produkujące wyspecjalizowane komponenty, nadążą za tempem wyznaczonym przez zbrojeniowego giganta.

Trwa przemysłowy wyścig z czasem

Kontrakt dla Boeinga to symboliczny początek nowego etapu w amerykańskiej polityce przemysłowo-obronnej. Waszyngton przyjął do wiadomości, że w przyszłym konflikcie liczy się nie tylko jakość uzbrojenia, ale także zdolność do jego masowej produkcji, szybkiego uzupełniania strat i zapewnienia odpowiedniej ilości amunicji. To z jednej strony dobra wiadomość dla sojuszników, w tym Polski, bo większa podaż pocisków powinna z czasem skrócić kolejki i ograniczyć konkurencję o ograniczone moce produkcyjne. Z drugiej strony, dopóki nowe linie nie osiągną pełnej wydajności, nie powinniśmy się pogodzić z tym, że priorytetem pozostaną potrzeby armii USA w regionie Indo-Pacyfiku.

Czy kolejka po PAC-3 MSE rzeczywiście się skróci, okaże się nie po ogłoszeniu kolejnych kontraktów, lecz po tym, ile głowic samonaprowadzających opuści hale Boeinga w Huntsville, a ile gotowych pocisków zakłady Lockheed Martin w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat. Dla Polski, która opiera na systemie Patriot górne piętro swojej obrony powietrznej, to pytanie ma znaczenie znacznie wykraczające poza suche statystyki przemysłowe i budżetowe założenia.