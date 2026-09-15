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Marek Kutarba: Polska i Patrioty. Z Niemcami ścigamy się o więcej niż tylko centrum serwisowe

Rozwijana już nad Wisłą produkcja komponentów oraz ewentualne centrum serwisowe mogą pomóc nam wygrać wyścig o produkcję nowej generacji pocisków do systemów Patriot. I o to warto dziś przede wszystkim zabiegać

Publikacja: 15.09.2026 14:59

Polska rywalizuje z Niemcami o centrum serwisowe pocisków Patriot

Polska rywalizuje z Niemcami o centrum serwisowe pocisków Patriot

Foto: PAP/EPA

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Marek Kutarba

Rozstrzygnięcie rywalizacji o europejskie centrum serwisowe PAC-3 MSE nie przesądzi, kto zacznie produkować najnowocześniejsze pociski do systemów rakietowych Patriot. Ta decyzja zapadła już w Stanach Zjednoczonych. 29 lipca Lockheed Martin otrzymał siedmioletni kontrakt o łącznej wartości 58,62 mld dol., największy w historii programu, i do końca 2030 r. ma potroić moce produkcyjne z ok. 600 do 2 tys. pocisków rocznie. Przy takiej skali inwestycji i przy deficycie własnych zapasów Waszyngton nie ma powodu, by licencjonować technologię MSE. Skalę tego deficytu widać zresztą na naszym przykładzie. Dostawy drugiej transzy polskich pocisków są opóźnione, bo Amerykanie zużyli zapasy podczas uderzenia na Iran.

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