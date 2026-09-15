Rozstrzygnięcie rywalizacji o europejskie centrum serwisowe PAC-3 MSE nie przesądzi, kto zacznie produkować najnowocześniejsze pociski do systemów rakietowych Patriot. Ta decyzja zapadła już w Stanach Zjednoczonych. 29 lipca Lockheed Martin otrzymał siedmioletni kontrakt o łącznej wartości 58,62 mld dol., największy w historii programu, i do końca 2030 r. ma potroić moce produkcyjne z ok. 600 do 2 tys. pocisków rocznie. Przy takiej skali inwestycji i przy deficycie własnych zapasów Waszyngton nie ma powodu, by licencjonować technologię MSE. Skalę tego deficytu widać zresztą na naszym przykładzie. Dostawy drugiej transzy polskich pocisków są opóźnione, bo Amerykanie zużyli zapasy podczas uderzenia na Iran.