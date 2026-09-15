Materiał powstał we współpracy z NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA

Jak przebiegają przygotowania do rozpoczęcia produkcji amunicji przez Niewiadów?

Dynamicznie. Przygotowujemy się do otwarcia pierwszych dwóch linii, które mają trafić do naszej fabryki od producentów pod koniec września. Na początku września mieliśmy inspekcję producenta dotyczące budowy i wymagań technicznych budynku, który został przygotowany pod te dwie linie. W międzyczasie nasi przedstawiciele pojechali na Słowację, gdzie podpisaliśmy umowę na dostarczenie trzeciej linii produkcyjnej w przyszłym roku. Czyli jesteśmy na etapie zakończenia inwestycji związanej z umiejscowieniem linii produkcyjnej w naszym zakładzie.

Podczas MSPO promujecie również centrum uzbrajania dronów oraz wyposażenia dla sił specjalnych.

Tak, to jest działanie jednej z naszych spółek. Utworzyliśmy spółkę, która ma być docelowo oferentem usługi, która polega na wyposażeniu dronów. Mamy różnego rodzaju głowice uderzeniowe, ziemia-powietrze bądź powietrze-ziemia, czyli również do systemów antydronowych. Ta spółka we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia przygotowała ofertę, którą wystawiliśmy na naszym stoisku. To głowice uderzeniowe, które chcemy wykorzystać do uzbrajania dronów. My dronów nie produkujemy, natomiast chcemy być dostawcą dla ponad 700 polskich firm, które oferują różnego rodzaju systemy bezzałogowe – powietrzne i lądowe. Chcemy wyposażać te systemy w głowice uderzeniowe. Do ich produkcji wymagane są kompetencje i przygotowanie zarówno ludzi, zespołu jak i warsztatu. My tym wszystkim dysponujemy. Niewiadów jako przedsiębiorstwo, które posiada koncesję, doświadczenie dotyczące produkcji materiałów wybuchowych oraz konstrukcji głowic uderzeniowych chce tę usługę przygotować, wprowadzić na rynek i zaoferować wszystkim partnerom, którzy się do nas zgłoszą.

Oferujecie też pojazdy dla wojsk lądowych. Co to za pojazdy?

Przygotowaliśmy propozycję modernizacji systemu wieżowego dla wozu bojowego BWP-1, których w Polsce jeszcze jest pewna ilość. Wyposażyliśmy ten pojazd w wieżyczkę z działkiem 30mm, która pozwala na prowadzenie ognia i niszczenie m.in. powietrznych systemów bezzałogowych. To rozwiązanie innowacyjne, umożliwiające wykorzystanie sprawdzonych platform jaką jest BWP do nowego celu. Ten cel jest przede wszystkim istotny z punktu widzenia budowania systemów antydronowych.

Oferujemy rozwiązanie, które można łatwo i tanio zaadoptować na pojazdach typu BWP, ale też na innych platformach.

Rozmawiamy o bardzo różnych produktach. Co jest więc priorytetem Niewiadowa?

Przede wszystkim projekt budowy fabryki amunicji 155 mm. Mamy na to przygotowane środki finansowe, to zadanie, które musimy dowieźć i rozpocząć produkcję najpóźniej na początku przyszłego roku. Jestem przekonany, że to się uda, nie widzę żadnych przeszkód. kamienie milowe osiągamy zgodnie z planem.

Drugim projektem, który też jest dla nas bardzo istotny, to budowa fabryki amunicji 40 mm na licencji, którą podpisaliśmy z firmą ST Engineering Advanced Material Engineering z Singapuru. Ta licencja pozwala na produkcję kilkunastu różnych głowic i daje możliwość polonizacji produktu do poziomu 80 proc.

Trzecie zadanie jest pewnym powrotem do przeszłości Niewiadowa. Mianowicie wracamy do produkcji min przeciwpiechotnych. Mamy cztery produkty, które złożyliśmy w ofercie do Agencji Uzbrojenia i czekamy w tej chwili na rozstrzygnięcie. Ochrona granic, między innymi ściany wschodniej, wymaga tego typu uzbrojenia i my jesteśmy gotowi do produkcji przynajmniej miliona min w skali roku.

Materiał powstał we współpracy z NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA