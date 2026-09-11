Premier Donald Tusk
Premier wystąpił na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Mówiąc o nowym polskim bojowym wozie piechoty, początkowo zawahał się, czy ujawnić jego nazwę, która oficjalnie miała zostać nadana „za chwilę”.
– A, zdradzę: Niedźwiedź. Nowoczesny, naprawdę znakomity produkt, ten polski Niedźwiedź, powstał w ciągu dwunastu miesięcy – powiedział Tusk.
Premier ocenił, że tempo prac nad pojazdem pokazuje skalę rozwoju polskiego przemysłu obronnego.
Niedźwiedź jest nowym ciężkim bojowym wozem piechoty opracowanym przez Polską Grupę Zbrojeniową. Pojazd jest o 12 ton cięższy od bojowego wozu piechoty Borsuk, przy zachowaniu wysokiej mobilności. Konstrukcja ma zapewniać większą ochronę załogi i umożliwiać zastosowanie różnych systemów wieżowych i uzbrojenia.
Wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk ocenił, że jest to pojazd, którego brakowało dotychczas w polskich Siłach Zbrojnych.
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Premier odniósł się również do planów rozwoju polskich zdolności satelitarnych. Jak powiedział, Polska „jest naprawdę znaczącym partnerem, jeśli chodzi o kosmos jako taki”, a w Europie staje się w tej dziedzinie „wiodącym państwem”.
Tusk wskazał przy tym na współpracę ze spółką ICEYE i jej dyrektorem generalnym Rafałem Modrzewskim.
– Tak, to jest wyzwanie, to jest marzenie, ale to nie jest mrzonka. Powiedzieliśmy sobie, że finałem tego procesu, który dzisiaj się zaczął, może być i będzie polski Starlink – powiedział Tusk.
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Premier podkreślił, że rozwój własnych systemów łączności i technologii satelitarnych ma znaczenie nie tylko prestiżowe, lecz także dla bezpieczeństwa państwa. Jak zaznaczył, wojna rosyjsko-ukraińska pokazała znaczenie niezależnej i odpornej łączności.
Podczas MSPO Polska Grupa Zbrojeniowa i ICEYE podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy technologiach satelitarnych oraz rozwiązaniach służących rozpoznaniu i pozyskiwaniu danych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności.
Premier mówił również o produkowanych przez Mesko przenośnych przeciwlotniczych zestawach rakietowych Piorun. Chwilę przed jego konferencją prasową Agencja Uzbrojenia i Mesko podpisały pierwszą umowę wykonawczą do wartej ponad 8 mld zł umowy ramowej na dostawy tych systemów.
Wartość podpisanego kontraktu wynosi około 3 mld zł, a dostawy dla Wojska Polskiego zaplanowano na lata 2026-2030.
– Jesteśmy dumni z Piorunów. Także dzięki SAFE Piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy, i to za naprawdę spore pieniądze, zakupią Pioruny – powiedział Tusk.
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Szef rządu podkreślił, że rozwój produkcji obronnej jest jednocześnie inwestycją w polską gospodarkę. Jak mówił, środki z programu SAFE oraz inne fundusze przeznaczane na obronność trafiają do krajowych firm i pozwalają rozwijać technologie znajdujące zastosowanie zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym.
Tusk zaznaczył również, że Polska zabiegała w Unii Europejskiej o szersze wykorzystanie w programie SAFE produktów typu dual use, czyli podwójnego zastosowania. To takie, które mogą służyć zarówno celom cywilnym, jak i wojskowym.
– Byliśmy pierwsi i byliśmy zdeterminowani, żeby przekonać wszystkich partnerów w Europie, że dual use to jest metoda, dzięki której Europa może swoje wspólne środki wykorzystać na rzecz wspólnej obrony – powiedział premier.
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