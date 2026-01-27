Aktualizacja: 27.01.2026 11:13 Publikacja: 27.01.2026 10:31
Komisja Europejska zatwierdziła kolejne plany obrony, w tym także polski
Foto: Adobe Stock
Mamy to! Komisja Europejska zatwierdziła nasz plan w ramach mechanizmu SAFE. Zadanie wykonane! Teraz czekamy na decyzję Rady – napisała w mediach społecznościowych Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy.
W tym planie znajduje się ponad 130 projektów zakupu sprzętu wojskowego czy projekt obrony granicy Tarcza Wschód. O jakie konkretnie projekty chodzi? – Najważniejsze jest Ministerstwo Obrony Narodowej i to, co mówi Sztab Generalny, czyli zapotrzebowanie Sił Zbrojnych. Chodzi m.in. o rozwijanie Tarczy Wschód, zdolności dronowych i przeciwdronowych, które są nam pilnie potrzebne, czy ochrony infrastruktury krytycznej na Bałtyku. Podstawą jest oczywiście dalsza realizacja modernizacji armii, czyli zakupy zbrojeniowe – wyjaśniała na łamach „Rzeczpospolitej” Sobkowiak. – Z pożyczek SAFE skorzysta także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, głównie Straż Graniczna. Wpisują się w to także projekty związane z cyberbezpieczeństwem – dodawała. Wiadomo, że część projektów ma być także skierowana na infrastrukturę.
Choć z trudnozrozumiałych przyczyn rząd nie chce pokazać pełnej listy projektów (tak robią np. Rumuni), to wiadomo, że mamy kupić m.in. 150 wozów bojowych Borsuk, 96 armatohaubic Krab, samoloty do tankowania czy dużą liczbę pocisków w ramach programu Narodowej Rezerwy Amunicyjnej.
Zatwierdzenie planu przez Komisję Europejską to dobra wiadomość, ponieważ pojawiały się wątpliwości, czy polski plan bazujący głównie na naszych samodzielnych zakupach w polskim przemyśle obronnym nie za bardzo jest wbrew polityce KE, która chce stawiać na wspólne zakupy. Jednak w pierwszym roku dopuszczalne jest kupowanie samodzielne przez poszczególne kraje i Polska w dużej mierze z tego skorzystała. To oznacza, że spółki polskiego przemysłu obronnego stają przed największą szansą od lat, by mocno zwiększyć swoje zdolności produkcyjne. Z tej puli do 2030 r. do polskiej zbrojeniówki powinno trafić ponad 150 mld zł.
Co dalej? Komisja przedłożyła teraz zatwierdzone plany Radzie Europejskiej, czyli politycznym przedstawicielom 27 państw UE. Jak informują unijni urzędnicy, oprócz polskiego, są to w tej turze też plany Estonii, Grecji, Włoch, Łotwy, Litwy, Słowacji i Finlandii.
Nie powinno być większych przeszkód z akceptacją – Rada ma na to cztery tygodnie. Dlatego można się spodziewać, że najpóźniej w marcu podpiszemy umowę dotyczącą pożyczenia z UE 43,7 mld euro. I też w marcu powinna trafić do Polski zaliczka, czyli ponad 6 mld euro.
Projekty z programu SAFE muszą być zrealizowane do końca 2030 r., a następne pieniądze, zgodnie z postępem zakupów, będą wypłacane w kolejnych latach w kwietniu i październiku.
Założenie UE jest takie, że „SAFE umożliwi państwom członkowskim natychmiastowe i masowe zwiększenie inwestycji w obronność poprzez wspólne zamówienia z europejskiego przemysłu obronnego, koncentrując się na priorytetowych zdolnościach. Przyczyni się to do zapewnienia interoperacyjności, przewidywalności i zmniejszenia kosztów silnej europejskiej bazy przemysłowej sektora obronnego. Ukraina i państwa EFTA/EOG będą mogły przystąpić do wspólnych zamówień i będą mogły dokonywać zakupów w swoich branżach”. Na spłatę tych pożyczek mamy 45 lat.
Ten program jest kolejnym jasnym znakiem, że Europa w dziedzinie obronności stara się zmniejszyć swoją zależność od USA. Warto jednak pamiętać, że w takich dziedzinach jak rozpoznanie, transport strategiczny czy możliwości uderzenia dalekiego zasięgu, gdyby trzeba było zasypać lukę po ewentualnym wycofaniu się Amerykanów z Europy, będziemy potrzebować zapewne ok. 10 lat, by samodzielnie stworzyć takie zdolności.
