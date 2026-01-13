Aktualizacja: 13.01.2026 15:30 Publikacja: 13.01.2026 14:50
To radarowy satelita służący do obserwacji Ziemi, który zbiera informacje poprzez wykonywanie zobrazowań. Jest to technologia działająca w dzień i w nocy, niezależnie od warunków pogodowych – wyjaśniał na łamach „Rzeczpospolitej” Rafał Modrzewski, założyciel i CEO spółki Iceye, która produkuje małe satelity radarowe.
Polska podpisała umowę na zakup trzech takich satelitów z opcją zakupu kolejnych trzech jeszcze w maju. Co ważne, pierwszy z nich jest już na orbicie i dostarcza nam dane. Kolejne dwa trafią tam jeszcze w tym roku, a umowa na podpisanie trzech następnych jest na etapie negocjacji.
Teraz w nasze ślady poszła także Szwecja, która we wtorek podpisała umowę o partnerstwie ze spółką Iceye. Jak informuje ta ostatnia, „na mocy porozumienia Szwecja pozyska satelity ICEYE wyposażone w radar z syntetyczną aperturą, dostęp do danych satelitarnych oraz oprogramowanie wraz z powiązaną infrastrukturą naziemną i techniczną wymaganą do ustanowienia suwerennych zdolności ISR w domenie kosmicznej. Siły Zbrojne Szwecji wejdą w posiadanie systemu, który będzie wykorzystywany do zapewnienia suwerennej kontroli nad przydziałem zadań, wykorzystaniem operacyjnym oraz użyciem pozyskiwanego rozwiązania celem wspierania realizacji potrzeb związanych z bezpieczeństwem narodowym i obronnością.” Nie ujawniono wartości umowy ani liczby satelitów, które kupują Szwedzi.
Warto przypomnieć, że to niejedyny europejski kraj, który w ostatnim czasie stawia na własne zdolności rozpoznania satelitarnego. W połowie grudnia Niemcy przyznali joint venture Iceye i Rheinmetalla warty prawie 2 mld euro kontrakt na usługi rozpoznania satelitarnego dla Bundeswehry. „Nowy podmiot z siedzibą w Neuss będzie dostarczać dużą liczbę zobrazowań radarowych SAR z własnej, wyłącznej konstelacji satelitów, ponadto oferując kompleksowy pakiet usług: od pełnej obsługi operacyjnej i zarządzania segmentem naziemnym po analizę zobrazowań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Nowa konstelacja satelitów pozostanie własnością spółki Rheinmetall Iceye Space Solutions” – poinformowali zainteresowani. Wiadomo, że konstelacja ma obejmować kilkadziesiąt satelitów, można szacować, że w ramach tego kontraktu będzie ich od 20 do 40.
Już wcześniej na zakup satelitów Iceye w Europie zdecydowały się także Finlandia, Holandia, Portugalia i Grecja. Wiadomo, że spółka dostarcza także danych wywiadowczych Ukrainie, broniącej się przed rosyjską inwazją.
Warto podkreślić, że choć satelity Iceye są wynoszone w kosmos przez amerykańskie podmioty (np. tego dla Polski wyniosła rakieta Falcon 9 firmy SpaceX Elona Muska) to jednak będąc już w kosmosie, Europejczycy są w dużej mierze niezależni. Obecnie Iceye, spółka z korzeniami w Finlandii i w Polsce, której udziałowcy są jednak rozproszeni po całym świecie (także w USA), ma ok. 30 swoich satelitów, z których dane może sprzedawać klientom. Poszczególne państwa posiadają ich drugie tyle, ale patrząc na ostatnio podpisane kontrakty, widać, że ta liczba będzie w najbliższych latach bardzo szybko rosła.
Można zaryzykować tezę, że jest to kolejny efekt polityki prezydenta Donalda Trumpa. Amerykański polityk wielokrotnie krytykował Europejczyków za zbyt małe zaangażowanie w wydatki obronne i w końcu wymógł na nich ich zwiększenie, co zostało potwierdzone deklaracją po szczycie NATO w Hadze w czerwcu 2025 r. Już niebawem państwa członkowskie Sojuszu mają wydawać co najmniej 3,5 proc. PKB na obronność i dodatkowe 1,5 proc. na infrastrukturę z tym związaną.
Nie zmienia to tego, że w najbliższej przyszłości są duże szanse na zmniejszenie zaangażowania militarnego USA na starym kontynencie. Jakich zdolności wojskowych najbardziej brakuje Europejczykom? – Przede wszystkim brakuje nam transportu lotniczego i rozpoznania satelitarnego oraz nowoczesnych pocisków mogących zwalczać systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe – wyjaśniał nam były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen.
Europejczycy muszą więc liczyć na to, że zdążą nadrobić te braki zanim to potencjalne ryzyko wycofania się Amerykanów się zmaterializuje. Wydaje się, że na budowanie niezależności w rozpoznaniu satelitarnym od USA biznesowo wygrają właśnie takie europejskie firmy jak Iceye, ale też bardziej tradycyjni gracze, jak chociażby dostarczający duże satelity Airbus. W zbrojeniówce metka „Made in USA” stała się w ostatnim czasie nieco kontrowersyjna.
