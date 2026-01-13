Warto przypomnieć, że to niejedyny europejski kraj, który w ostatnim czasie stawia na własne zdolności rozpoznania satelitarnego. W połowie grudnia Niemcy przyznali joint venture Iceye i Rheinmetalla warty prawie 2 mld euro kontrakt na usługi rozpoznania satelitarnego dla Bundeswehry. „Nowy podmiot z siedzibą w Neuss będzie dostarczać dużą liczbę zobrazowań radarowych SAR z własnej, wyłącznej konstelacji satelitów, ponadto oferując kompleksowy pakiet usług: od pełnej obsługi operacyjnej i zarządzania segmentem naziemnym po analizę zobrazowań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Nowa konstelacja satelitów pozostanie własnością spółki Rheinmetall Iceye Space Solutions” – poinformowali zainteresowani. Wiadomo, że konstelacja ma obejmować kilkadziesiąt satelitów, można szacować, że w ramach tego kontraktu będzie ich od 20 do 40.

Już wcześniej na zakup satelitów Iceye w Europie zdecydowały się także Finlandia, Holandia, Portugalia i Grecja. Wiadomo, że spółka dostarcza także danych wywiadowczych Ukrainie, broniącej się przed rosyjską inwazją.

Kolejny efekt polityki Donalda Trumpa. Państwa NATO zwiększają wydatki

Warto podkreślić, że choć satelity Iceye są wynoszone w kosmos przez amerykańskie podmioty (np. tego dla Polski wyniosła rakieta Falcon 9 firmy SpaceX Elona Muska) to jednak będąc już w kosmosie, Europejczycy są w dużej mierze niezależni. Obecnie Iceye, spółka z korzeniami w Finlandii i w Polsce, której udziałowcy są jednak rozproszeni po całym świecie (także w USA), ma ok. 30 swoich satelitów, z których dane może sprzedawać klientom. Poszczególne państwa posiadają ich drugie tyle, ale patrząc na ostatnio podpisane kontrakty, widać, że ta liczba będzie w najbliższych latach bardzo szybko rosła.

Można zaryzykować tezę, że jest to kolejny efekt polityki prezydenta Donalda Trumpa. Amerykański polityk wielokrotnie krytykował Europejczyków za zbyt małe zaangażowanie w wydatki obronne i w końcu wymógł na nich ich zwiększenie, co zostało potwierdzone deklaracją po szczycie NATO w Hadze w czerwcu 2025 r. Już niebawem państwa członkowskie Sojuszu mają wydawać co najmniej 3,5 proc. PKB na obronność i dodatkowe 1,5 proc. na infrastrukturę z tym związaną.

Nie zmienia to tego, że w najbliższej przyszłości są duże szanse na zmniejszenie zaangażowania militarnego USA na starym kontynencie. Jakich zdolności wojskowych najbardziej brakuje Europejczykom? – Przede wszystkim brakuje nam transportu lotniczego i rozpoznania satelitarnego oraz nowoczesnych pocisków mogących zwalczać systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe – wyjaśniał nam były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen.