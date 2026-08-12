Podpisanie porozumienia Grupy WB i Hanwha Aerospace podczas MSPO 2025
Coraz wyraźniej zmienia się bowiem model rozwoju sektora. Jeszcze kilka lat temu modernizacja armii opierała się głównie na imporcie gotowego sprzętu. Dziś coraz większe znaczenie mają inwestycje pozostające w kraju – nowe zakłady produkcyjne, centra serwisowe, wspólne przedsięwzięcia z zagranicznymi partnerami i transfer technologii. To one decydują o tym, czy wydatki na obronność będą jednocześnie impulsem dla całej gospodarki.
Gdzie rodzą się nowe partnerstwa
Jednym z miejsc, gdzie ten proces jest najlepiej widoczny, jest Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się od 8 do 11 września i zgromadzi blisko 1000 firm z 35 krajów. Wydarzenie od dawna wykracza poza rolę klasycznej wystawy sprzętu wojskowego. Coraz częściej pełni funkcję przestrzeni, w której spotykają się światowi producenci uzbrojenia, polskie przedsiębiorstwa, instytuty badawcze i administracja odpowiedzialna za rozwój przemysłu.
Najlepiej świadczą o tym efekty poprzedniej edycji. Podczas zeszłorocznego MSPO podpisano 43 umowy i porozumienia, obejmujące zarówno projekty produkcyjne, finansowanie inwestycji, jak i współpracę technologiczną. Wśród nich znalazły się m.in. porozumienie Grupy WB i Hanwha Aerospace dotyczące utworzenia spółki produkującej pociski do systemu Homar-K oraz umowa Polskiej Grupy Zbrojeniowej z PKO Bankiem Polskim, otwierająca dostęp do finansowania inwestycji o wartości 12 mld zł.
–MSPO od dawna wykracza poza rolę klasycznej wystawy sprzętu wojskowego. To przestrzeń, w której spotykają się światowi producenci uzbrojenia, polskie przedsiębiorstwa, instytuty badawcze i administracja odpowiedzialna za rozwój przemysłu – mówi Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.
Polska coraz więcej produkuje
Najlepszym przykładem tej zmiany jest MESKO. Spółka realizuje największy program inwestycyjny w swojej historii, zwiększając moce produkcyjne w odpowiedzi na rosnące światowe zapotrzebowanie na uzbrojenie i amunicję. Produkcja zestawów przeciwlotniczych PIORUN została podwojona, trwają prace nad systemem PIORUN 2, a równolegle rozwijana jest produkcja amunicji lotniczej.
Jeszcze większa transformacja dotyczy amunicji mało- i średniokalibrowej. Dzięki czterem nowym liniom produkcyjnym zdolności wzrosły z 50 do 250 mln sztuk rocznie. Spółka inwestuje również w budowę fabryki modułowych ładunków do amunicji artyleryjskiej 155 mm w Kraśniku.
Podobny kierunek wyznaczają kolejne przedsięwzięcia. Rheinmetall prowadzi rozmowy dotyczące uruchomienia w Polsce produkcji modułowych ładunków miotających do amunicji 155 mm, a w Poznaniu powstają Wielkopolskie Zakłady Pancerne, które będą odpowiadały za produkcję i serwis czołgów Abrams, Leopard oraz innych pojazdów gąsienicowych.
– Polska stopniowo przestaje być wyłącznie odbiorcą uzbrojenia, a coraz częściej staje się miejscem jego produkcji i obsługi. Większego znaczenia nabierają również technologie podwójnego zastosowania oraz rozwój zaplecza serwisowego. To kierunek, który wzmacnia zarówno bezpieczeństwo państwa, jak i potencjał gospodarczy regionów – podkreśla Adam Leszkiewicz, prezes PGZ.
Szansą dla polskich firm może być także współpraca z Kanadą. Do Targów Kielce przyjedzie ponad 80 firm z Kraju Klonowego Liścia
Szansa dla setek przedsiębiorstw
Na rozwoju sektora korzystają nie tylko największe spółki zbrojeniowe. Produkcja nowoczesnego uzbrojenia angażuje producentów stali, firmy metalowe, elektroniczne, informatyczne, logistyczne czy specjalizujące się w automatyce przemysłowej. Według raportu „Stal na froncie. Branża metalowa w Polsce 2026” już 40 proc. przedsiębiorstw z branży metalowej realizuje zamówienia dla sektora obronnego, a kolejne 40 proc. planuje wejście na ten rynek.
Wejście do globalnych łańcuchów dostaw wymaga nie tylko odpowiednich kompetencji produkcyjnych, ale również znajomości procedur obowiązujących u największych zamawiających. Dlatego podczas tegorocznego MSPO przedsiębiorcy będą mogli uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach poświęconych współpracy z armią amerykańską stacjonującą w Polsce oraz systemowi zamówień realizowanych przez NATO. Dla wielu firm będzie to praktyczne przygotowanie do udziału w przetargach, które dotąd pozostawały poza ich zasięgiem.
O przewadze zdecydują kompetencje
Eksperci Sieci Badawczej Łukasiewicz szacują, że przy utrzymaniu obecnego poziomu wydatków Polska przeznaczy na obronność około 1,9 bln zł w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Ich zdaniem o gospodarczym sukcesie tego programu zdecyduje nie tylko skala wydatków, lecz przede wszystkim udział krajowych przedsiębiorstw, uczelni i instytutów badawczych w realizacji zamówień.
Dla polskiej gospodarki obecny boom w sektorze obronnym jest więc czymś więcej niż efektem napiętej sytuacji geopolitycznej. To szansa na trwałe wejście do światowych łańcuchów dostaw, rozwój nowoczesnych kompetencji przemysłowych i budowę silniejszej pozycji na międzynarodowym rynku.
Coraz częściej właśnie podczas MSPO ta szansa przekłada się na konkretne partnerstwa, inwestycje i decyzje, które później zmieniają się w nowe fabryki, miejsca pracy i trwałą obecność polskich firm w światowych łańcuchach dostaw.
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