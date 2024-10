Zacznijmy od podsumowań. Patrząc na wielkość i porównując je do tego, co obserwowaliśmy w ostatnich latach, odnoszę wrażenie, że za wami bardzo dobry rok. Czy to prawda?

Mamy za sobą bardzo pracowity rok, który jeszcze się nie skończył. Tak naprawdę nasza intensywna praca trwa każdego dnia.

Nasza prezentacja jest pochodną rozwoju grupy. To prawda. Grupa przeżywa bardzo dynamiczny wzrost będący pochodną konsekwentnej realizacji naszej strategii rozwoju we wszystkich domenach, w jakich obecnie funkcjonujemy. Nasza prezentacja, będąca zaledwie częścią naszej oferty, jaką posiadamy, jest niewątpliwie tego obrazem.

Porozmawiajmy o bezzałogowcu X-Fronter. Co to za produkt?

X-Fronter to tak naprawdę system, który rozwijamy już od kilku lat. Zdecydowaliśmy, że na tegorocznym MSPO zaprezentujemy jego aktualną, najbardziej zaawansowaną i rozwiniętą wersję, a dokładnie dwie wersje, które obecnie oferujemy użytkownikom.

Jest to system mikrodrona możliwego do użytkowania przez indywidualnego żołnierza.

