Niemiecki parlament zatwierdził wartą 298 mln euro umowę, zgodnie z którą koncern zbrojeniowy Rheinmetall dostarczy drony szturmowe dla niemieckich sił zbrojnych. Jak napisał brytyjski „The Financial Times” wartość zamówienia publicznego niemieckiego rządu jest o 30 mln euro większa niż podobne kontrakty podpisane wcześniej w tym roku z firmami Helsing i Stark Defence.

Do tego kontrakt może zostać rozszerzony do 2,39 miliarda euro w ciągu siedmiu lat, chociaż członkowie komisji budżetowej ograniczyli potencjalne zamówienia do 1 mld euro dla każdego z trzech dostawców. Powodem jest brak na dziś dokładnych danych co do przyszłych wyników firm i cen tego typu towarów na rynku globalnym. Oznacza to, że przyszłe zamówienia przekraczające tę kwotę będą wymagały dodatkowej zgody parlamentu.

Niemcy zapóźnieni w innowacyjnym uzbrojeniu

FT podkreśla, że całkowity budżet obronny Niemiec na najbliższe cztery lata wynosi 550 mld euro. Umowy na drony są zawierane w momencie, gdy niemieccy wojskowi starają się wyciągnąć wnioski z wojny na Ukrainie, prowadząc jednocześnie szeroko zakrojoną kampanię dozbrajania Bundeswery w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji.

Pomimo trwającej od czterech lat rosyjskiej agresji, niemieccy urzędnicy są nadal krytykowani za to, że Bundestag wydaje zbyt dużo na tradycyjne systemy uzbrojenia, a za mało na innowacyjne technologie. Dziennikarze FT podkreślają, że Rheinmetall dąży do rozszerzenia swojej działalności poza tradycyjną produkcję skupioną na czołgach i artylerii. Firma zamierza wejść na rynek kosmiczny i budowy okrętów wojennych.

FT przypomina również, że na początku 2026 r. Rheinmetall poniósł biznesową porażkę, nie demonstrującna czas swojego nowego uzbrojonego drona, tak aby móc go włączyć do pierwszej rundy walki o kontrakty rządowe. Później koncern ogłosił, że z powodzeniem zademonstrował możliwości swojego drona FV-014 w niemieckim centrum testowym.

Według firmy Rheinmetall system, który zawiera oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, został opracowany przez niemiecki startup Auterion. Dron ten ma deklarowany zasięg do 100 km i czas lotu do 70 minut. To niewiele w porównaniu do dronów ukraińskich, które osiągają cele oddalone o 1400 km od granicy z Rosją.

Rheinmetall obraża i przeprasza Ukrainę

Niemcy wyraźnie mają jednak kompleks niższości wobec ukraińskich producentów dronów. Pod koniec marca prezes Rheinmetall, Armin Papperger, próbował zdyskredytować ukraińskie drony, które od miesięcy skutecznie niszczą rosyjską infrastrukturę paliwową, eksportową, a także celnie uderzają na morzach. Papperger skrytykował użycie przez Ukrainę tanich dronów przeciwko rosyjskim czołgom. Nazwał to „zabawą klockami Lego”.

Niemiec stwierdził, że Ukraina nie osiągnęła żadnego przełomu technologicznego. Prezes Rheinmetall nazwał również największych ukraińskich producentów dronów „ukraińskimi gospodyniami domowymi z drukarkami 3D”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał oświadczenie prezesa Rheinmetall dotyczące ukraińskich dronów „dziwnym”. Według niego, jeśli każda gospodyni domowa na Ukrainie rzeczywiście potrafi produkować drony, to każda ukraińska gospodyni domowa może być prezesem Rheinmetall. Ołeksandr Kamyszyn, doradca prezydenta Ukrainy ds. strategicznych, podkreślił, że wszyscy pracownicy przemysłu zasługują na szacunek.

Rheinmetall szybko zrozumiał, że prezes koncernu się zagalopował. W nowym oświadczeniu Niemcy wyrazili szacunek dla narodu ukraińskiego. Przedstawiciele koncernu stwierdzili, że „innowacyjny potencjał i duch walki narodu ukraińskiego są dla niego źródłem inspiracji”.

Ukraińskie drony doceniło już wiele krajów. Ich produkcją zainteresowali się synowie Donalda Trumpa. Drony z powodzeniem walczą obecnie na Bliskim Wschodzie po stronie atakowanych przez Iran krajów – ZEA i Arabii Saudyjskiej.

120 tysięcy dronów z Wielkiej Brytanii dla Ukrainy

Podczas gdy Niemcy dyskredytują ukraińską produkcję, Wielka Brytania dorzuca kolejną pomoc militarną. Według korespondenta agencji UNIAN brytyjski minister obrony John Healey oświadczył to w środę 15 kwietnia na konferencji prasowej po spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. obrony Ukrainy (34. spotkanie formatu Ramstein).

„Chociaż Putin chciał, abyśmy byli zajęci konfliktem na Bliskim Wschodzie, dziś po południu 43 kraje zebrały się na siódmym spotkaniu Grupy Kontaktowej, aby ogłosić i zaplanować nową pomoc wojskową dla Ukrainy” – powiedział Healey i dodał:

„Putin chce, aby świat myślał, że jego siły stworzyły nieodwracalny impet na polu bitwy. Przez cztery miesiące z rzędu Rosja traciła więcej żołnierzy, niż zyskiwała. Putin chce, aby świat uwierzył, że Ukraińcy nie mają innego wyjścia, jak się poddać. A jednak to Ukraińcy w ostatnich tygodniach przeprowadzali skuteczne kontrataki na liniach frontu. Putin chce, aby świat myślał, że ci, którzy wspierają Ukrainę, są zmęczeni lub rozproszeni. Prawda jest taka, że nasze poparcie pozostaje niezachwiane” – stwierdził Healey.

Według niego, członkowie formatu Ramstein są świadomi swojej odpowiedzialności wobec Ukrainy i również dostrzegają, że rosyjska agresja się nasila. Według brytyjskiego ministra liczba rosyjskich ofiar na froncie wzrosła o jedną trzecią, osiągając w marcu ponad 35 tysięcy. Jest to najwyższa odnotowana liczba rosyjskich ofiar w ciągu jednego miesiąca.

„Drony odpowiadają za 96 proc. tych strat. Drony kształtują tę wojnę. To one będą miały decydujący wpływ na jej wynik. Dlatego dziś ogłaszam największy w Wielkiej Brytanii pakiet dronów dla Ukrainy w tym roku. Dlatego ponad 120 tysięcy nowych dronów zostanie dostarczonych z Wielkiej Brytanii na Ukrainę. Dostarczymy również setki tysięcy pocisków artyleryjskich i tysiące pocisków przeciwlotniczych” – podkreślił Healey.