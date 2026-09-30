Raytheon ma zwiększyć produkcję pocisków powietrze–powietrze AIM-120 AMRAAM do co najmniej 1 900 sztuk rocznie.

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Cel taki wyznaczono już w lutym w porozumieniu ramowym między koncernem a amerykańskim resortem obrony. Nowy kontrakt przekłada te ustalenia na konkretną umowę. Według Pentagonu oznacza ona niemal podwojenie dotychczasowych zdolności produkcyjnych. Ani zamawiający, ani producent nie ujawnili jednak obecnego tempa produkcji, ani liczby pocisków objętych kontraktem. Wiadomo natomiast, że już w 2025 r. Raytheon niemal podwoił produkcję w porównaniu z rokiem poprzednim. Nowa umowa ma umożliwić dalsze inwestycje w zakłady, personel i łańcuch dostaw.

Pocisk powietrze-powietrze AIM-120D3 Foto: PAP

Kontrakt podpisano na pięć lat z możliwością przedłużenia o kolejne dwa, a jego realizacja może potrwać do połowy 2033 r.. Kwota 20,7 mld dol. to wartość maksymalna, a nie jednorazowe zamówienie. W momencie podpisania umowy wykorzystano zaledwie ułamek tej sumy, czyli około 154 mln dol. ze środków na sprzedaż zagraniczną. Kolejne partie uzbrojenia oraz inwestycje w moce produkcyjne będą finansowane stopniowo.

To kolejna duża amerykańska umowa na zwiększenie produkcji uzbrojenia rakietowego. Wcześniej Pentagon zawarł m.in. kontrakty o wartości do 58,6 mld dol. na pociski PAC-3 MSE dla systemu Patriot, do 35 mld dol. na pociski THAAD oraz do 22,9 mld dol. na pociski manewrujące Tomahawk.

USA zgodziły się sprzedać Polsce pociski AIM-120C-8 i AIM-120D-3

Umowa obejmuje zamówienia dla amerykańskich Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej oraz dostawy dla zagranicznych partnerów Waszyngtonu. Wśród 16 wymienionych państw znajduje się Polska. Nie oznacza to jakiegoś nowego zakupu dokonanego przez nasz kraj, kontrakt tworzy jednak ramy produkcyjne, w których prawdopodobnie zostaną zrealizowane zawarte już umowy na AIM-120C-8 i AIM-120D-3. Zwiększenie produkcji powinno ograniczyć ryzyko opóźnień w dostawach.

Polska podpisała dwie umowy na pociski AMRAAM. W marcu 2024 r. Departament Stanu USA zgodził się na sprzedaż Polsce do 745 pocisków AIM-120C-8 za maksymalnie 1,69 mld dol. W sierpniu 2024 r. Agencja Uzbrojenia zamówiła kilkaset takich rakiet za około 850 mln dol. netto, z dostawami w latach 2029–2033. MON nie podało oficjalnie liczby pocisków. Na podstawie wartości umowy szacuje się ją na około 400–450 sztuk, a część mediów podaje liczbę 445.

Drugą umowę podpisano 27 listopada 2025 r.. Dotyczy ona 200 pocisków AIM-120D-3 dla samolotów F-35 o wartości około 500 mln dol. netto, z dostawami w latach 2030–2031. Wcześniejsza zgoda USA obejmowała maksymalnie 400 takich pocisków wraz z pakietem wsparcia za kwotę do 1,33 mld dol.

Czym różnią się pociski AIM-120C-8 i AIM-120D-3

Oba pociski, które kupiła Polska, należą do rodziny AMRAAM i służą do zwalczania celów powietrznych poza zasięgiem wzroku. Mają aktywne radiolokacyjne głowice naprowadzające, dzięki czemu w końcowej fazie lotu mogą samodzielnie wyszukiwać cel.

Obie wersje powstały w ramach tego samego programu modernizacji F3R, który wprowadził nowe moduły elektroniczne i umożliwił przyszłe aktualizacje oprogramowania. AIM-120C-8 jest eksportową odmianą rozwiniętą z AIM-120C-7. AIM-120D-3 to wariant bardziej zaawansowany pod względem nawigacji, wymiany danych i oprogramowania. Pozwala on pełniej wykorzystać sensory i zdolności sieciocentryczne F-35.

W uproszczeniu AIM-120C-8 ma stanowić liczne i nowoczesne uzbrojenie polskich samolotów bojowych, a AIM-120D-3 będzie najbardziej zaawansowanym pociskiem tej rodziny, przeznaczonym dla polskich F-35.

Zasięg AIM-120C-8 szacuje się na około 120–160 km, a dla AIM-120D-3 najczęściej podaje się 160–180 km. Janes, brytyjska firma analityczna specjalizująca się w technice wojskowej i bezpieczeństwie, wskazuje jednak dla obu wersji około 160 km zasięgu. Rzeczywisty zasięg skutecznego strzału zależy od wysokości, prędkości i kierunku lotu samolotów oraz od manewrów celu. Dokładne parametry obu wersji są niejawne.