Rosyjskich dronów było ponad 20. Strzelały głównie holenderskie F-35

W nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej wykryto ponad 20, najpewniej 23 rosyjskie bezzałogowce. Strzelały do nich głównie holenderskie F-35.

Publikacja: 10.09.2025 09:30

Rosyjskich dronów było ponad 20. Strzelały głównie holenderskie F-35

Foto: PAP/EPA

Maciej Miłosz

W nocy doszło do bezprecedensowego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. „Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się „Rz”, obiektów było jednak ponad 20, najpewniej 23.

Holenderskie F-35 strzelały do Shahedów

Część z nich została zestrzelona. Chodziło zapewne o obiekty, które spadając mogły coś uszkodzić. Do ich zestrzelenia użyto samolotów bojowych. Wiadomo, że w akcji brały udział holenderskie F-35, które w Polsce pojawiły się pierwszego września i mają tu zostać do końca roku. Polskie Siły Powietrzne pierwsze takie samoloty mają odebrać pod koniec przyszłego roku. Wojsko dotychczas nie poinformowało o tym, czy w akcji brały udział także polskie samoloty F-16.

Niedecyzyjny jako MON

Przy tak masowym przekroczeniu polskiej przestrzeni powietrznej trudno mówić o przypadku i incydencie. Najpewniej było to planowe działanie Rosji, które miało testować naszą reakcję. Cieszyć może to, że tym razem te obiekty udało nam się w dużej mierze wykryć, a nie tak jak np. podczas incydentu w Osinach 20 sierpnia, kiedy o tym, że jakiś obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną dowiedzieliśmy się w momencie jego rozbicia.

Nie zmienia to faktu, że jeśli chodzi o budowę systemów antydronowych przez ostatnie półtora roku Ministerstwo Obrony Narodowej wykazało się zdumiewającą indolencją. Jak już informowaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, modernizacja systemu SkyCTRL została wstrzymana decyzją Rady Modernizacji Technicznej, której przewodniczy minister obrony. Od miesięcy trwają analizy, a system, za który zapłaciliśmy setki milionów zł de facto stał się bezużyteczny.

Ale wojsko już półtora roku temu zaprezentowało spójną koncepcję budowy systemu antydronowego. Przez ten czas w tym obszarze jednak nic nie zrobiono. Powód? Brak środków. Wydaje się, że teraz resort obrony i ministerstwo finansów wreszcie znajdą potrzebne finansowanie. Mimo to będziemy potrzebowali co najmniej kilku miesięcy, by zwiększyć nasze zdolności do wykrywania niewielkich bezzałogowców.

