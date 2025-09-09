Pieniędzy nie ma. I nie będzie?

Ale cały czas nierozwiązanym problemem pozostaje przeciwdziałanie mniejszym obiektom, które latają nisko oprócz Shahedów m.in. tzw. drony FPV, którymi Ukraińcy dokonali spustoszenia w rosyjskich siłach strategicznych podczas operacji „Pajęczyna”. By zwalczać mniejsze zagrożenia Wojsko Polskie kupiło kilkanaście systemów SkyCTRL od trójmiejskiej spółki APS Systems. To miał być początek. Jak już pisaliśmy na początku lipca na łamach „Rzeczpospolitej”, obecnie systemy de facto nie działają i wymagają modernizacji, ale „decyzją Rady Modernizacji Technicznej została ona wstrzymana. Rada poleciła uzupełnienie Wymagań Sprzętowych o wyniki analizy innych dostępnych na rynku rozwiązań technicznych”. Tak informuje „Rz” Agencja Uzbrojenia. To może zadziwiać o tyle, że tego typu sprzęt musi być na bieżąco modernizowany, ponieważ bezzałogowce rozwijają się bardzo szybko i trzeba się dostosowywać do zmieniającego się pola walki. Jak mówią przedstawiciele APS, system powinien być uzupełniony m.in. o rozwiązania kinetyczne. Tymczasem w Ukrainie system wciąż działa, a ostatnio zamówiła go także Litwa.

Co się zmieniło przez ostatnie dwa miesiące, na czym polega „przyspieszenie budowy systemów antydronowych”, o których mówił Kosiniak-Kamysz? Trudno powiedzieć. „W odniesieniu do systemu antydronowego SkyCTRL dotychczas nie zostały podjęte decyzje w zakresie jego modernizacji. Agencja Uzbrojenia, w porozumieniu z innymi uczestnikami procesu pozyskiwania, przygotowuje dodatkowe analizy nakazane decyzją Rady Modernizacji Technicznej. Dodatkowo system poddawany jest kolejnym testom, które będą pomocne w określeniu szczegółowych wymagań sprzętowych” – odpowiada „Rz” armia.

Warto też przypomnieć, że już wcześniej była koncepcja, by stworzyć antydronowy system KINMA, którego koncepcję zaprezentowano półtora roku temu. Gdyby wówczas podjęto decyzję o jego realizacji, to dziś by już był funkcjonalny. Dlaczego go nie wdrożono? „Z uwagi na brak możliwości jego sfinansowania w pełnym zakresie. Niemniej jednak Sztab Generalny Wojska Polskiego opracował »Propozycję kierunków rozwoju systemu zwalczania BSP w Siłach Zbrojnych RP«, która zakłada stopniową budowę zdolności zwalczania BSP, skorelowaną z możliwościami budżetowymi resortu obrony narodowej” – wyjaśnia Agencja Uzbrojenia. Tłumacząc na polski: nie ma pieniędzy na takie działanie.

I fakt, że od pierwszego stycznia 2025 r. powstanie Inspektorat Wojsk Bezzałogowych, nic w tym obszarze nie zmienia, ponieważ od jego utworzenia nie przybyło nam żadnych zdolności do zwalczania dronów.

Ministerstwo Infrastruktury: Analizujemy analizy

Ale nie tylko resort obrony problem zwalczania dronów traktuje po macoszemu. Ta niemoc obejmuje także inne ministerstwa. I tak np. w piśmie z 4 maja skierowanym z resortu obrony do Ministerstwa Infrastruktury czytamy, że „w ramach przeprowadzonej analizy potrzeb infrastruktury portów morskich oraz lotnisk cywilnych użytku publicznego zidentyfikowano konieczność pozyskania systemów antydronowych do ich osłony”. – To wniosek z Raportu w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski – Pomorze Środkowe. W tym piśmie Kosiniak-Kamysz poprosił o pilne zabezpieczenie środków finansowych na te inwestycje.