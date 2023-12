Eksport broni wystrzelił dzięki krabom

Pełna mobilizacja i inwestycje

Prezes PGZ Sebastian Chwałek zapytany, czy obawy wojska, że HSW nie będzie w stanie wyprodukować w stosownym czasie 160 krabów, by trzeba było podobne haubice importować z Korei – zdecydowanie zaprzeczył.

- Jeśli, otrzymalibyśmy z wyprzedzeniem zlecenie na broń od zamawiającego nie mielibyśmy z jego wykonaniem większego problemu. Huta dziś produkuje ok. 50 AHS 155 Krab rocznie, ale już od dawna trwają w firmie przygotowania do podwojenia produkcyjnych zdolności i osiągnięcia poziomu 110 haubic rocznie. Zresztą potencjał HSW wkrótce wzrośnie dzięki wykupieniu zakładów ciężkich maszyn budowlanych od chińskiej firmy i przejęciu kilkusetosobowej załogi – wyjaśnia prezes PGZ.

Huta Stalowa Wola, producent ciężkiej artylerii, dalekonośnych haubic 155 mm i zautomatyzowanych moździerzy Rak a także - wkrótce - dostawca bojowych wozów piechoty Borsuk , samochodów pancernych i docelowy producent niszczycieli czołgów Ottokar-Brzoza, tuż przed wojną w Ukrainie zakończył wartą kilkadziesiąt milionów zł gruntowną technologiczną modernizację przedsiębiorstwa. Dziś te inwestycje okazują się niewystarczające, w tym roku rząd obiecał przeznaczyć co najmniej 600 mln zł na wzmocnienie i rozbudowę podkarpackich zakładów.

Pioruny, trotyl, groty idą w świat

W czołówce liderów produkcji eksportowej w tym roku szefowie PGZ wymieniają także producenta kamizelek kuloodpornych , osłon balistycznych, hełmów, mundurów , odzieży ochronnej i masek przeciwgazowych - „ Maskpol” Konieczki spod Częstochowy. Firma swoje hełmy i kamizelki kuloodporne wysyłała Ukraińcom już w 2014 roku. Teraz osłony antybalistyczne sprzedaje na wielu rynkach, szyje też na wielką skalę nowoczesne mundury. Efekty widać w przychodach: w 2015 r. Maskpol notował przychody ze sprzedaży na poziomie 100 mln zł. w obecnym roku wartość sprzedaży sięgnie 718 mln zł. Rosną nie w tym oczywiście przychody z eksportu. Podobnie jest w Mesko. Głównej amunicyjnej spółce PGZ, wciągu 8 ostatnich lat - także poprzez wzrost zagranicznej sprzedaży udało się podwoić przychody. W tym roku przekroczą one 1060 mln zł.

Prawdziwym hitem eksportowym jest w tym roku są oczywiście stalowowolskie kraby ale nie słabnie zainteresowanie przenośnymi zestawami przeciwlotniczymi Piorun. Firma Mesko nie nadąża z produkcją swoich, sprawdzonych w Ukrainie manpadsów. Trafiły one również w sporej liczbie do USA, Estonii, Norwegii, a we wcześniejszej wersji Grom – także na Litwę. Znaczący eksport modułowych automatycznych karabinków Grot ( wartości prawie 60 mln zł) do „jednego z krajów afrykańskich”, zapewne Nigerii zanotowała Fabryka Broni Radom. ”Łucznik” sprzedaje swoje karabiny zagranicznemu kontrahentowi wraz z granatnikiem podwieszanym i pełnym zestawem oprzyrządowania celowniczego z warszawskiego Przemysłowego Centrum Optyki.