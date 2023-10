Uzbrojona po zęby PGZ rusza na podbój Azji

- Wysłaliśmy do Seulu przedstawicieli 11 czołowych firm PGZ. Zamierzamy wykorzystać ADEX aby otworzyć sobie drzwi do zamówień wojskowych na rynkach azjatyckich i Dalekiego Wschodu – mówi Radarowi Jacek Matuszak z pionu komunikacji PGZ.

Hitem polskiej ekspozycji mają być oczywiście lekkie, rakietowe zestawy przeciwlotnicze Piorun cele zautomatyzowane systemy rakietowo- artyleryjskiej broni przeciwlotniczej, a także nowoczesna amunicja, transportery opancerzone Rosomak czy lekka i wielkokalibrowa broń strzelecka a także najnowszy osprzęt optyczny i obserwacyjny (wykorzystujący technologie termo – i noktowizyjne ) - składający się na indywidualne wyposażenie żołnierskie.

Prestiżowa wystawa

ADEX to największe, najbardziej prestiżowe i najbardziej wszechstronne obronne targi w Azji Północno-Wschodniej. Co dwa lata do Seulu przyjeżdżają przedstawiciele największych firm przemysłu zbrojeniowego, aby zaprezentować swoje najnowsze i najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania. Wśród nich nie zabraknie oferty z Polski.



- Systematyczny rozwój i rosnący potencjał Polskiej Grupy Zbrojeniowej pozwala nam na coraz śmielszą ekspansję na rynki azjatyckie. Skala projektów prowadzonych wspólnie z naszymi partnerami z Korei jest bardzo szeroka, ale nie poprzestajemy na tym. W Seulu zaprezentujemy naszym obecnym i potencjalnym azjatyckim partnerom szeroki wachlarz sprzętu najwyższej klasy, przede wszystkim z obszaru domeny przeciwlotniczej, lądowej oraz indywidualnego wyposażenia żołnierza. Grupa PGZ jest szeroko otwarta na współpracę z firmami z całego globu, które zaineresowane są kooperacją na zasadach partnerskich z dynamicznie działającymi przedsiębiorstwami polskiego przemysłu obronnego – mówi Krzysztof Sola wiceprezes PGZ.