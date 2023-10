Ministrowie obrony



Yoav Gallant, minister obrony Izraela oraz Boris Pistorius, minister obrony Niemiec poinformowali na wspólnej konferencji prasowej o podpisaniu umowy na zakup przez Niemcy systemu antyrakietowego Arrow 3.

Umowa, jak podkreślał Yoav Gallant, to z jednej strony "ogromny sukces izraelskiego przemysłu obronnego", a z drugiej ma wymiar niemal symboliczny. Gallant podkreślał, że nabycie systemu Arrow 3 to historyczny dzień dla niemieckich sił zbrojnych, który będzie pierwszym na drodze do uzyskania przez Niemców systemu, który stanowi "odpowiedź na zagrożenia przyszłości".

W jednej kwestii nie można odmówić słuszności dla powyższego stwierdzenia. Podpisana umowa ma wymiar historyczny dla izraelskiego przemysłu obronnego, gdyż jest to największy, jak dotąd, jego kontrakt eksportowy. Jak informuje agencja Reuters, wartość transakcji ma wynieść około 4 mld euro.

Co otrzymają Niemcy za tak duże pieniądze? Arrow 3 to produkowany przez Israel Aerospace Industries system opracowany wspólnie przez Izrael i USA. Z tego powodu jednym z poprzednich kroków przy tej transakcji była potrzeba uzyskania przez Tel Awiw zgody Waszyngtonu na jego sprzedaż do Niemiec. Jest to system dalekiego zasięgu, a jego głównym celem jest niszczenie pocisków balistycznych poza atmosferą.