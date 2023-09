Polski przemysł obronny przegrywa wyścig o zbrojenie Ukrainy

Najnowszy raport Fundacji Pułaskiego jest wyjątkowo wartościowy bo nie ogranicza się do analizy obecnej sytuacji wojennej i bieżących potrzeb obronnych Polski i Ukrainy , ale dostrzega obszary które mogłyby być polem trwałych inwestycji i wieloletniej technologicznej współpracy obu krajów, także z możliwością potencjalnego korzystnego eksportu uzbrojenia na rynkach trzecich w przyszłości np. po wojnie.

Sprzęt pancerny i bezpilotowce

Dariusz Materniak jeden z współautorów raportu nie ma wątpliwości, że warto pospieszyć się z budowaniem wespół w ukraińskim przemysłem i jego ośrodkami badawczo rozwojowymi trwałej kooperacji w dziedzinie sprzętu pancernego i broni artyleryjskiej ale także techniki bezzałogowych statków powietrznych i zdalnie kierowanych pojazdów lądowych czy morskich. Drony, różnego typu, od prostych , adaptowanych do walki cywilnych urządzeń po zaawansowane, uderzeniowe bezpilotowce – to wielkie odkrycie obecnego wojennego starcia nad Dnieprem – twierdzi analityk.

Dziś zdalnie sterowane pojazdy – roboty pola walki już ewakuują spod nieprzyjacielskiego ognia rannych ukraińskich żołnierzy – ilustruje ekspert.

Dariusz Materniak przypomina, że w niedalekiej przeszłości polscy konstruktorzy i jednostki badawcze próbowały nawiązać z ukraińskimi odpowiednikami bezpośrednie relacje w dziedzinie broni rakietowej i amunicji precyzyjnej. W kilku przypadkach była to kooperacja owocna. Teraz należałoby iść w tym kierunku i pogłębiać współpracę. Doświadczenia ukraińskie w dziedzinie budowy rakiet balistycznych można by wykorzystać do tworzenia wyjątkowo potrzebnych - teraz i w powojennej przyszłości- instalacji satelitarnego rozpoznania a także rozwijania technologii kierowanych pocisków obrony powietrznej czy przeciwpancernej.

Grot i unijne finansowanie

Po wysłaniu Ukraińcom dużej partii modułowych karabinków Grot i pozytywnych doświadczeniach z użyciem radomskiego automatu MSBS natychmiast pojawiło się jeszcze jedno pole przemysłowej współpracy – dostarczenia Ukraińcom nie tylko karabinówm ale całego osprzętu m.in. optycznego czy elektronicznego - towarzyszącego nowoczesnemu systemowi broni strzeleckiej.

- Mówimy o rozwijaniu technologii i dostawach różnych elementów indywidulanego żołnierskiego wyposażenia i to dostarczanego w ogromnej skali. Dziś armia ukraińska to ok. 700 tys. żołnierzy pod bronią, a z pozostałymi formacjami mundurowymi nawet 1 mln obrońców. A w Kijowie mówi się o potrzebie zwiększenia liczebności wojska o kolejnych kilkaset tys. - podkreśla Dariusz Materniak.