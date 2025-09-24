Polska i państwa bałtyckie w czołówce wydatków na obronność

Wśród tych wydających najwięcej, pierwsze miejsce zajmuje Polska. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że Sojusz szacuje nasze wydatki w 2025 r. na 4,48 proc. PKB, gdy tymczasem rząd Donalda Tuska mówi o 4,7 proc. PKB. Pamiętając jednak, że planowo w 2024 r. mieliśmy wydać ok. 4,2 proc. PKB, a skończyło się na 3,8 proc. PKB, o czym w „Rz” informowaliśmy jako pierwsi, to realne jest to, że w 2025 r. na obronność wydamy nieco ponad 4 proc. PKB.

Tuż za nami będą państwa bałtyckie. Litwa chce wydać 4 proc. PKB, Łotwa ponad 3,7 proc. PKB, a niewiele mniej Estonia i Norwegia. W tych danych dalej widoczny jasny podział na wydające więcej państwa Europy północno-wschodniej skupione wokół Morza Bałtyckiego i kraje południa, gdzie presja Rosji jest znacznie mniejsza.

Oprócz progu wydatków, NATO zaleca także, by co najmniej 20 proc. środków było wydawanych na zakup i modernizację sprzętu wojskowego. Pod tym względem także Polska jest liderem, ponieważ deklarujemy, że na te cele wydamy ponad 50 proc. tegorocznych wydatków. Pomijając mające nieliczne siły zbrojne Luksemburg, tuż za nami są pod tym względem Finowie, Litwini i Węgrzy, którzy przeznaczą na zakupy co najmniej 45 proc. swoich wydatków obronnych. Tylko Belgia jest poniżej progu 20 proc.

Wydatki na obronność. Europa goni USA

Jakie jeszcze trendy widać w tym zestawieniu wydatków? Globalne wydatki NATO w 2025 r. mają wynieść nieco ponad 1,4 biliona dol., a więc ponad tysiąc czterysta miliardów. I choć wciąż zdecydowanie najwięcej na świecie na obronność wydają Stany Zjednoczone (wg tych szacunków będzie to w tym roku 845 mld dol.), to jednak z roku na rok zmniejsza się różnica wydatków między USA, a sumą wydatków pozostałych członków. O ile jeszcze 4 – 5 lat temu Stany wydawały 450 mld więcej niż europejscy członkowie Sojuszu i Kanada, to teraz ta różnica wynosi już mniej niż 300 mld dol. Można zakładać, że w najbliższych latach będzie się ona dalej zmniejszać, jednak tej równowagi szybko na pewno nie uda się osiągnąć.