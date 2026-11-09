Materiał przygotowany przez Grupę WB

O przyszłości Polski decyduje siła wojska, ale też, czy będziemy rozwijać własne rozwiązania i zdolności przemysłowe, czy pozostaniemy zależni od zewnętrznych dostawców.

Państwo konsekwentnie rozwijające przemysł obronny wzmacnia bezpieczeństwo, przewagę techniczną i odporność gospodarczą. Własne zdolności wytwórcze stają się częścią potencjału obronnego – obok armii, infrastruktury i odpornych łańcuchów dostaw.

Od 30 lat GRUPA WB tworzy w Polsce rozwiązania dla wojska – od łączności i systemów dowodzenia po wielodomenowe platformy bezzałogowe. Z tego doświadczenia wynika, że o wartości sprzętu wojskowego nie przesądzają wyłącznie jego możliwości w chwili zakupu, lecz zdolność do jej dalszego rozwoju, integracji i dostosowania do nowych zagrożeń.

Własne rozwiązania to swoboda działania

Istotą suwerenności technologicznej jest kontrola nad rozwiązaniami krytycznymi dla bezpieczeństwa – ich architekturą, oprogramowaniem, integracją, serwisem i rozwojem. Państwo musi określić, gdzie zależność od zewnętrznych dostawców ogranicza jego swobodę działania.

Wojna w Ukrainie pokazała, że sprzęt starzeje się nie tylko fizycznie, ale także cyfrowo. Przewagę zyskuje ten, kto potrafi szybko przełożyć doświadczenia z walki na modyfikacje i wdrożenie ich do produkcji.

Lokalne kompetencje, nowe zdolności

Na współczesnym polu walki o przewadze nie decydują pojedyncze platformy. Kluczowa staje się współpraca bezzałogowców, sensorów, radiostacji, systemów dowodzenia i środków rażenia w jednym obiegu informacji. Liczą się nie tylko ich cechy, lecz także szybkość wymiany danych i sprawność całego procesu – od wykrycia zagrożenia po jego zwalczanie.

Wprowadzony do wyposażenia Sił Zbrojnych RP system GLADIUS integruje rozpoznanie, dowodzenie i środki rażenia w jednej architekturze. Kontrola nad nią pozwala rozwijać kolejne elementy i dostosowywać całość do wymagań pola walki.

Budowanie suwerenności nie ogranicza się do samodzielnego tworzenia sprzętu. Równie ważne jest pozyskiwanie kompetencji poprzez transfer technologii i mądrą współpracę przemysłową, prowadzącą do produkcji w Polsce.

Przykładem jest rozpoczęta w 2026 roku budowa zakładu, w którym mają być produkowane pociski CGR-080. Poszerza to kompetencje krajowego przemysłu obronnego i otwiera przestrzeń dla nowych specjalizacji, miejsc pracy i kompetencji. Wartością inwestycji jest również potencjał przemysłowy, który pozostanie w Polsce.

Bezpieczna i odporna wymiana informacji

Zintegrowane systemy wymagają bezpiecznej i odpornej wymiany informacji. Jednym z kluczowych obszarów rozwijanych przez GRUPĘ WB są systemy C4I, wspierające dowodzenie. Pozyskana informacja musi trafić do właściwego szczebla, stać się częścią obrazu sytuacji i wspierać decyzję.

O bezpieczeństwie nie przesądza liczba pozyskanych platform, lecz zdolność operacyjna całego systemu – jego integracja, utrzymanie, rozwój i adaptacja. Własne kompetencje dają państwu większą swobodę oraz pozwalają działać w tempie odpowiadającym rzeczywistym potrzebom.

Co pozostanie w Polsce?

Polska przeznacza bezprecedensowe środki na bezpieczeństwo. Miejsca pracy, podatki i krajowe zamówienia mają znaczenie, ale szczególnie cenna jest wiedza. Kompetencje zespołów projektujących, integrujących i testujących buduje się latami. Taki potencjał wymaga współpracy przemysłu, wojska, nauki, administracji i kapitału. Strategiczne znaczenie firm powinno wynikać z technologii, kompetencji, zdolności produkcyjnych, odporności łańcuchów dostaw i potencjału rozwoju – nie tylko z formy własności.

Kompetencje, które zostają na dekady

Samodzielność państwa wymaga nie tylko silnej armii, lecz także zaplecza przemysłowego i kompetencji rozwijanych w kraju. GRUPA WB rozumie suwerenność technologiczną jako zdolność zachowania kontroli nad kluczowymi rozwiązaniami, ich rozwojem w Polsce i wnoszeniem własnych kompetencji do bezpieczeństwa regionu.

O sile nowoczesnej armii nie przesądza tylko to, jakim sprzętem dysponuje, lecz także zdolność państwa do jego rozwijania, integrowania i dostosowywania do zmieniających się potrzeb – we własnym tempie i zgodnie z własnym interesem.

Materiał przygotowany przez Grupę WB