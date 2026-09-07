Dzięki dwuosobowej załodze, nowoczesnemu stanowisku pracy operatorów, architekturze otwartych systemów misji (ang.: Open Mission Systems – OMS) oraz komputerowi misji o wysokiej mocy obliczeniowej, F-15EX jest zdolny do zarządzania złożonymi zadaniami operacyjnymi przy jednoczesnej koordynacji działań innych statków powietrznych.

Myśliwiec może udostępniać dane o celach, kierować działaniem systemów bezzałogowych oraz wspierać współpracę załogowych i bezzałogowych platform bojowych (ang.: Manned--Unmanned Teaming – MUM-T) w środowisku silnie nasyconym zagrożeniami. Niespotykane zasięg, prędkość oraz udźwig pozwalają mu dłużej pozostawać w rejonie prowadzonych operacji oraz przenosić sensory, uzbrojenie i systemy łączności niezbędne do skutecznego dowodzenia walką.

Ma to szczególne znaczenie dla Polski, gdzie kluczowe są interoperacyjność z siłami NATO oraz szybka integracja nowych zdolności bojowych. F-15EX został zaprojektowany tak, aby integrować w jeden spójny system walki zarówno platformy starszych generacji, samoloty piątej generacji, jak i przyszłe systemy szóstej generacji.

Dla polskich Sił Powietrznych to szczególnie istotne, ponieważ przewaga w powietrzu będzie zależeć od zdolności działania w ramach rozproszonej, sieciocentrycznej architektury walki. Polskie wymagania dotyczące systemów Collaborative Combat Aircraft (CCA) będą koncentrować się na interoperacyjności, przeżywalności, dużym zasięgu operacyjnym, bezpiecznej wymianie danych, odpowiednim udźwigu oraz pełnej współpracy z obecną i przyszłą flotą samolotów bojowych. F-15EX został zaprojektowany właśnie z myślą o realizacji takich zadań.

Co szczególnie istotne, F-15EX jest przystosowany do współdziałania z bezzałogowym systemem CCA firmy Boeing – MQ-28 Ghost Bat. MQ-28 może być bezzałogowym „lojalnym skrzydłowym” dla polskich Sił Powietrznych. Dziś to najbardziej dojrzała konstrukcja w swojej klasie. Z punktu widzenia Polski ma to duże znaczenie, ponieważ gotowość operacyjna oraz możliwość szybkiego osiągnięcia nowych zdolności bojowych należą do kluczowych priorytetów dla polskiej floty samolotów bojowych.

W przyszłych konfliktach powodzenie operacji będzie zależało od skutecznej współpracy platform załogowych i bezzałogowych. Dla Polski połączenie możliwości F-15EX i MQ-28 Ghost Bat stanowi praktyczną drogę do budowy nowoczesnego, sieciocentrycznego systemu walki powietrznej, w pełni interoperacyjnego z siłami NATO.

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