Na targach można będzie zobaczyć wszystko, co trafia lub ma trafić na wyposażenie sił zbrojnych. Od ciężkich wozów piechoty, przez systemy bezzałogowe oraz bogatą paletę systemów służących do walki z dronami. I tak obok demonstratora polskiego ciężkiego bojowego wozu piechoty zobaczymy m.in. odrzutowy system bezzałogowy Gladius 2, nowe systemy antydronowe, polski silnik turboodrzutowy do bezzałogowców oraz pierwszą krajową radiolinię w paśmie Ka. Cześć z tych premier odbędzie się we wtorek.

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Tegoroczna edycja MSPO jeszcze przed otwarciem zapisała się w historii wydarzenia. Udział w niej bierze ponad 1200 wystawców z 43 państw, w tym 503 firmy z Polski. Po raz pierwszy większość wystawców stanowią podmioty zagraniczne. Ekspozycja zajmuje ponad 46 tys. m².

Targi po raz pierwszy wykorzystują nową halę o powierzchni 15,5 tys. m² na parterze i 3 tys. m² na antresoli. Organizatorzy dostawili też dwie hale tymczasowe po około 4 tys. m².

Krajem wiodącym jest w tym roku Kanada, którą reprezentuje 189 firm i delegacja licząca kilkaset osób. To pierwsza kanadyjska Wystawa Narodowa w Kielcach.

Ciężki BWP i krajowa amunicja

Najmocniej akcentowaną polską premierą jest pełnowymiarowy demonstrator ciężkiego bojowego wozu piechoty, opracowany przez Hutę Stalowa Wola. Rok temu projekt pokazano jedynie jako model w skali 1:4. Wóz ma być o około 12 ton cięższy od Borsuka, otrzymać silnik z rodziny MTU o mocy 800 kW, czyli ponad 1000 KM, i zabierać sześciu lub ośmiu żołnierzy desantu. Nacisk położono na ochronę załogi kosztem zdolności pływania. W przeciwieństwie do BWP Borsuk, z którym dzieli wiele elementów, CWBP jest pojazdem niepływającym.

Podkreślmy jednak, że demonstrator to jeszcze nie prototyp przeznaczony do pełnego programu badań. Producent zapowiada, że dwa prototypy mają powstać w 2027 r., zaś gotowość do produkcji seryjnej deklarowana jest na 2029 r. HSW zapowiedziała też rezygnację z roboczej nazwy Ratel. Oficjalne nazwę pojazdu mamy poznać na targach.

W obszarze amunicji artyleryjskiej 155 mm najważniejszym wydarzeniem jest prezentacja pierwszego w pełni polskiego pocisku, rozwijanego przez katowicką grupę PGO wspólnie z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia. 2 września na poligonie w Ustce pocisk osiągnął donośność powyżej 30 km, potwierdzając stabilność i powtarzalność swoich osiągów. Komercjalizacja ma być możliwa już w 2027 r. Sam korpus pocisku PGO prezentowało już na ubiegłorocznym MSPO, a obecne próby poligonowe domykają kluczowy etap jego rozwoju.

Równolegle spółka VEGA, także we współpracy z WITU, pokazuje nitrocelulozowe pojemniki palne do ładunków miotających kalibru 155 mm, które mają wejść do oferty w 2027 r.

CENZIN z Grupy PGZ prezentuje natomiast amunicję ćwiczebną krótkiego zasięgu SRTA, adresowaną do intensywnego szkolenia strzeleckiego przy ograniczonej strefie bezpieczeństwa.

Drony, silniki odrzutowe i systemy antydronowe

Poza CBWP jedną z głośniejszych premier targów jest Gladius 2. To odrzutowy efektor Grupy WB w układzie latającego skrzydła, o obniżonej wykrywalności radarowej i zasięgu rzędu kilkuset kilometrów, wobec około 100 km obecnej wersji systemu. Zaprezentowany zostanie podczas Premiere Day Grupy WB, razem z bezzałogowcem nawodnym StormRider 550. System Gladius nie jest wyłącznie klasyczną amunicją krążącą, lecz systemem rozpoznawczo-uderzeniowym zbudowanym wokół systemu zarządzania walką TOPAZ. Nowy efektor przeznaczono jest do rażenia celów o wysokiej wartości na dystansach operacyjnych.

TKH Technology pokazuje pierwszy w Polsce silnik turboodrzutowy produkowany seryjnie przez firmę prywatną, opracowany dla rodziny bezzałogowych platform MTJD. Z kolei kompaktową jednostkę odrzutową serii MTJ300, przeznaczoną dla lekkich bezzałogowców, pocisków kierowanych i celów powietrznych, przywozi na stoisko czeskiej grupy CSG spółka AviaNera Technologies.

Mocno wybrzmiewają też premiery antydronowe. PGZ prezentuje pierwszy pluton polskiego systemu ochrony antydronowej SAN, południowokoreańska Airbility wybrała Kielce na światową premierę systemu KAMD, przeznaczonego do zwalczania bezzałogowców w środowisku pozbawionym sygnału GNSS, a kanadyjski INKAS zapowiada europejską premierę bezzałogowca ANURI. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych pokazuje system zwalczania dronów SYLAND, a niemiecki Helsing rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Łączność i optoelektronika

Istotną polską premierą w segmencie łączności jest radiolinia R-460W pracująca w paśmie Ka 36–37 GHz, przygotowana przez Transbit. To pierwsze tego typu krajowe rozwiązanie, prezentowane wraz z rotorem antenowym BAZ-20P. Zintegrowany rotor umożliwia zdalne ukierunkowanie anteny w azymucie i elewacji, automatyczną stabilizację jej położenia oraz kompensację podmuchów wiatru i odchyleń masztu, co ma znaczenie przy budowie taktycznych sieci szerokopasmowych.

W obszarze optoelektroniki systemy obserwacyjne i optykę podczerwoną prezentuje izraelskie MKS Ophir IR Optics, a hiszpańska Indra przywozi radar AESA NEMUS oraz rozwiązania walki elektronicznej.