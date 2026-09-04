Obszerny raport „Rzeczpospolitej” poświęcony modernizacji Wojska Polskiego i polskiemu przemysłowi obronnemu przygotowany przez redakcję serwisu radar.rp.pl z okazji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Dodatek powstaje z gwarancją jakości redakcyjnej „Rzeczpospolitej”, dziennika, którego teksty o gospodarce i obronności od lat wyznaczają standard rzetelnego dziennikarstwa biznesowego w Polsce i który należy do najbardziej opiniotwórczych polskich mediów. Wśród publikowanych materiałów możne będzie przeczytać redakcyjne analizy i raporty oraz rozmowy m.in. z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, wiceminister obrony narodowej Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką oraz zastępcą szefa Agencji Uzbrojenia gen. bryg. Michałem Marciniakiem.