„Przed chwilą kolejne dwa samoloty F-35 z naszymi szachownicami wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Konsekwentnie wzmacniamy zdolności Wojska Polskiego, budujemy interoperacyjność i bezpieczeństwo naszego kraju” – napisał w czwartek na X Kosiniak-Kamysz.

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Szef MON dodał, że „na początku tygodnia w Zamiejscowym Ośrodku Szkolenia Służby Inżynieryjno-Lotniczej (SIL) 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego ruszyły pierwsze w Polsce specjalistyczne kursy dla personelu technicznego samolotów F-35”. „W utrzymaniu bezpieczeństwa ważny jest nowoczesny sprzęt, ale fundamentem są ludzie i krajowe zdolności do samodzielnej obsługi i utrzymania tych maszyn” – podkreślił.

Myśliwce dla polskiego wojska

Przyloty zamówionych dla polskiej armii myśliwców F-35 do bazy w Łasku rozpoczęły się w maju. Pierwsze trzy maszyny piątej generacji, wyprodukowane przez amerykański koncern Lockheed Martin, wylądowały w kraju 22 maja. Pięć kolejnych dotarło na miejsce 28 sierpnia - w dniu Święta Lotnictwa Polskiego, a następny samolot powitano 1 października; kolejny - 27 października.

Do końca roku w Polsce ma znaleźć się 14 maszyn, a kolejnych 12 dotrzeć ma do końca 2027 r. Samoloty trafiają w pierwszej kolejności do bazy w Łasku, w której obecnie stacjonuje część polskich F-16. W następnym etapie zasilą 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, gdzie stacjonowały wycofane niedawno poradzieckie Su-22.

Obie bazy przeszły gruntowną modernizację, by przygotować się na przyjęcie maszyn piątej generacji. Docelowo powstaną w nich dwie eskadry - każda licząca po 16 myśliwców F-35.

Technologiczna rewolucja

Kontrakt wart 4,6 mld dol. na dostawę 32 samolotów F-35 został zawarty na początku 2020 r. Maszyny, znane w Polsce pod nazwą „Husarz”, mają stać się kluczowym uzbrojeniem polskich Sił Powietrznych. Ich zakup był jedną z największych transakcji zbrojeniowych w historii Polski. Całość dostaw zaplanowano do 2029 r.

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa; przez wojskowych określane są jako technologiczna rewolucja dla polskiego wojska. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. systemom przeciwlotniczym Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie naziemnych celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów, pociski przeciwlotnicze AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder, jak również bomby kierowane i szybujące.

Baza w Łasku funkcjonuje w ramach 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Poznaniu. Jest jedną z najnowocześniejszych jednostek Wojska Polskiego, biorących udział w międzynarodowych ćwiczeniach w Europie i świecie. Od 2008 r. posiada wielozadaniowe samoloty F-16.