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Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kluczowe słabości polskiej obrony powietrznej, które ujawniły ostatnie incydenty na granicy.

Jakie działania Polska podejmuje na arenie międzynarodowej, by pozyskać wsparcie sojuszników z NATO.

Kiedy polską armię wzmocnią kolejne baterie systemu Patriot oraz inne kluczowe systemy obronne.

Jakie doraźne środki wzmacniają polskie niebo i z jakimi strategicznymi wyzwaniami mierzy się MON.

Trzy rosyjskie pociski Ch-101 w piątek. Bezzałogowiec rosyjski w poniedziałek wieczorem. Wcześniej incydenty m.in. w lipcu w Tarnawie – Kolonii, czy we wrześniu 2025 r., gdy polską przestrzeń powietrzną naruszyło ponad 20 rosyjskich bezzałogowców. Co łączy te rosyjskie działania?

Po pierwsze, nikt już nie ma wątpliwości, że nie jest to przypadek. Są to intencjonalne działania Federacji Rosyjskiej, co potwierdza m.in. poniedziałkowy komunikat Rady Północnoatlantyckiej, a także wypowiedzi przedstawicieli polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Po drugie, w żadnym z tych przypadków nie udało zneutralizować zagrożenia. W poniedziałek 24 listopada Dowództwo Operacyjne nie chciało strzelać do rosyjskiego drona, ponieważ obiekt był nad terenem zamieszkanym. W piątek tak naprawdę nie było wiadomo, co widziała nasza obrona przeciwlotnicza. W lipcu w Tarnawie nie zdążyliśmy, bo akurat jeden z dyżurnych samolotów F-16 wracał z tankowania i jak opisywaliśmy na łamach „Rz”, samoloty miały problem z komunikacją. Z kolei we wrześniu 2025 r. do dronów strzelały głównie holenderskie samoloty F-35.

Naszą niemoc dobrze obrazuje też fakt, że nie widzieliśmy ukraińskiego bezzałogowca, który przeleciał przez nasze terytorium i rozbił się na Litwie. Litwini go widzieli, a u nas Dowództwo Operacyjne powołuje specjalny zespół, który ma ustalić, co widzieliśmy, a czego nie. Szczegóły są niejawne.

Polska chce wsparcia od sojuszników

W tej sytuacji, po piątkowym incydencie, Polska zaapelowała do sojuszników o wsparcie. W poniedziałek wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że trafi do nas samolot wczesnego ostrzegania Awacs Boeing E-3A Sentry. W sumie kilkanaście krajów sojuszniczych zrzuciło się na 14 samolotów, które stacjonują w bazie Geilenkirchen w Niemczech.

Jednak przedstawiciele polskiego rządu chcą więcej. Obecnie w Polsce stacjonuje holenderska bateria systemu Patriot, wcześniej w okolicach Zamościa stacjonowała bateria z Niemiec. Z kolei od 2022 r. do 2025 r. Rzeszów i lotnisko w Jasionce ochraniały systemy wojska amerykańskiego, a w 2024 r. swój system Sky Sabre przysłali Brytyjczycy.

Nieoficjalnie wiadomo, że teraz chcemy, by więcej sojuszników przysłało nad Wisłę systemy przeciwrakietowe i przeciwlotnicze. Nie wiadomo, jakie decyzje zapadną na szczeblu politycznym, ale można się ich spodziewać w najbliższych dniach. W przyszłym tygodniu w Brukseli odbywa się spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów NATO i być może wtedy zostałaby ogłoszona decyzja, która w dużym stopniu będzie opierała się na rekomendacjach Naczelnego Dowództwa Sił Sojuszniczych NATO w Europie (SHAPE).

Wkrótce dostawy kolejnych systemów Patriot

Polska dysponuje dwoma bateriami systemu Patriot. Jest to 16 wyrzutni, do których mamy mniej niż 200 pocisków PAC-3 MSE. Na kolejne dostawy amunicji czekamy, zamówiliśmy również pociski PAC-2 GEM-T, których dostawy powinny się wkrótce rozpocząć. Zgodnie z harmonogramem, w przyszłym roku powinniśmy odebrać dwie kolejne baterie systemu Patriot, a do końca 2029 r. w sumie w Wojsku Polskim powinno ich być aż osiem.

Niższe piętra naszej obrony to systemy Narew i Pilica, które mają do nas trafiać w najbliższych latach. Z kolei hucznie zapowiadany przez polityków system antydronowy SAN, który został zakontraktowany w ramach zakupów z pożyczek SAFE, ma być testowany w najbliższych tygodniach. Dotychczas zapowiadano, że pierwsze elementy tego systemu trafią do Wojska Polskiego jeszcze w 2026 r.

Obecnie najbardziej prawdopodobne do eliminacji rosyjskich celów nad Polską jest wykorzystywanie samolotów – . polskich F-16 i maszyn sojuszniczych, które zwyczajowo stacjonują w Polsce. Obecnie są to m.in. szwedzkie Gripeny. Choć z punktu widzenia sojuszników, na pewno prościej jest wysłać na kilka miesięcy do Polski kilka samolotów zdolnych do przechwytywania bezzałogowców i pocisków manewrujących niż systemy naziemne.