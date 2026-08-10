Apache’y zmienią nie tylko armię. Łódzkie zakłady dostaną technologie za miliardy
Za 96 śmigłowców AH-64E Apache zapłacimy ok. 40 mld zł. Umowę podpisaliśmy dokładnie dwa lata temu, a dostawy mają się rozpocząć w przyszłym roku i potrwają do 2032 r. Po ich zakończeniu, nie licząc Stanów Zjednoczonych, będziemy krajem z największą liczbą takich śmigłowców bojowych. Przy okazji tych umów, polski podatnik ponad miliard złotych wyda na offset, czyli zakup technologii od amerykańskich koncernów zbrojeniowych.
Dlatego we wtorek w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi, które są częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zostaną podpisane umowy wykonawcze dotyczące offsetu między WZL i Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym a Boeingiem. Skorzysta także Wojskowa Akademia Techniczna. Ich wartość to ok. 440 mln zł. Tyle państwo polskie zapłaci za pozyskanie amerykańskiego know-how. Chodzi głównie o transfer wiedzy, szkolenia, wskazanie, jak powinny zostać zmienione procesy technologiczne, jak ustanowione stanowiska remontowe itd. Celem jest to, by najpóźniej do końca 2036 r. w WZL powstało autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców AH-64E Apache. To tutaj będą serwisowane i obsługiwane wszystkie nasze śmigłowce tego rodzaju, a optymistyczne założenie jest takie, że także innych sojuszników operujących tymi statkami powietrznymi.
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Obecnie w WZL nr 1 w Łodzi pracuje ok. 400 pracowników, a w filii w Dęblinie kolejnych 250. Dzięki utworzeniu tego autoryzowanego centrum, pracę powinno znaleźć co najmniej 100 kolejnych mechaników. Przy tym projekcie, to właśnie pozyskanie i wyszkolenie pracowników może być największym wyzwaniem – wszyscy muszą mieć dosyć dobrze opanowany techniczny język angielski i przejść odpowiednie szkolenia. By ich wyszkolić, niezbędna będzie także kooperacja z lokalnymi szkołami średnimi, które powinny zacząć kształcić przyszłych mechaników lotniczych.
Podpisywana we wtorek umowa jest już kolejnym zobowiązaniem offsetowym dotyczącym WZL nr 1. W marcu 2026 r. doszło do zawarcia kontraktu z koncernem Lockheed Martin. Jak już informowaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, jego wartość to ponad 300 mln zł i dotyczy on m.in. zdolności do diagnozowania systemów kierowania uzbrojenia oraz radaru Longbow.
Jednak wciąż nie jest zawarta trzecia umowa dotycząca offsetu przy zakupie śmigłowców AH-64E Apache, która ma być podpisana przez koncern GE. Dzięki niej łódzki zakład uzyska możliwości serwisowania silników T-700-701D, CT7-2E1 i CT7-8E, które są w kupowanych przez nas AH-64E Apache, ale też w służących już w Wojsku Polskim śmigłowcach AW 101, AW 149 oraz S-70i. Jej wartość to ok. 500 mln zł, a w sumie wartość tych trzech umów przekroczy 1,2 mld zł – tyle państwo polskie zainwestuje w technologie, które wzmocnią WZL nr 1 na lata. Tak naprawdę zdolność do obsługi tych statków powietrznych powoduje, że łódzki zakład będzie miał pracę co najmniej na kolejne 30-40 lat.
Z kolei w maju, w filii WZL w Dęblinie z koncernem Honeywell została zawarta umowa na utworzenie centrum serwisowania silników AGT 1500. To właśnie takie silniki znajdują się w czołgach Abrams i ich wozach towarzyszących, a to oznacza, że już wkrótce w Wojsku Polskim będzie ich ponad 400. Koszt utworzenia tego centrum to ok. 300 mln zł, z czego Skarb Państwa wyłoży ok. 130 mln zł, a część tej kwoty spółka pożyczy w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
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W ramach tej inwestycji zostanie zbudowana odpowiednia infrastruktura (powstać ma m.in. hamownia) oraz opłacony dostęp do dokumentacji i praw licencyjnych. Kluczowe ma być utworzenie magazynu buforowego części zamiennych, czyli po prostu kupienie ich wcześniej, tak, by móc na bieżąco naprawiać czy remontować czołgi, a nie czekać na dostawę komponentów zza Atlantyku. W związku z tym, jest szansa, że w Dęblinie serwisowane będą nie tylko silniki polskich pojazdów, ale też tych, które kupili Rumuni (54 czołgi), oraz te z amerykańskich pojazdów, które będą stacjonować w Europie.
Można zakładać, że wypełnienie tych umów z koncernami Boeing, Lockheed Martin, GE i Honeywell spowoduje, że w kolejnej dekadzie Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 dokończą przejście z obsługi starych konstrukcji pamiętających czasy sowieckie, jak śmigłowce Mi-8/Mi-17 na obsługę bardziej nowoczesnych konstrukcji zachodnich, z których obecnie korzysta Wojsko Polskie. W czasie „W” własne zaplecze techniczne jest kluczowym elementem, który zapewnia podtrzymanie zdolności do obrony państwa.
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