W kolejnych miesiącach podpisywano umowy między MON a poszczególnymi firmami z USA, a później przyszedł czas na żmudne negocjacje przemysłowe.

Wreszcie w poniedziałek w Łodzi ma być podpisana pierwsza tzw. umowa wykonawcza pomiędzy WZL-1 a największym koncernem zbrojeniowym świata Lockheedem Martinem. Jej wartość to ponad 300 mln zł i będzie ona dotyczyć m.in. zdolności do diagnozowania systemów kierowania uzbrojenia oraz radaru Longbow.

Wciąż negocjowane są jeszcze dwie umowy wykonawcze. Jedna z Boeingiem, dotycząca m.in. obsługi płatowca i systemu kierowania, a jej wartość to ponad 400 mln zł. Druga, z GE, dotyczy możliwości serwisowania silników T-700-701D, CT7-2E1 i CT7-8E, które są w kupowanych przez nas Apache, ale też w służących już w Wojsku Polskim śmigłowcach AW 101, AW 149 oraz S-70i. Wartość tej drugiej umowy to ponad 500 mln zł. Dzięki pozyskaniu zdolności do serwisowania tych silników, zakłady WZL w Dęblinie będą miały co robić co najmniej przez najbliższe 40 lat.

W ten projekt zaangażowana jest także Wojskowa Akademia Techniczna. – Taka współpraca z WZL-1 i WAT będzie kluczowa dla zapewnienia Polsce odpowiednich zdolności i zasobów, aby obsługiwać rozrastającą się polską flotę wyposażoną w silniki GE Aerospace – wyjaśniała Rita Flaherty, wiceprezes ds. globalnej sprzedaży i współpracy biznesowej w GE Aerospace, podczas podpisywania umowy z MON.

Kiedy można spodziewać się podpisania kolejnych dwóch umów wykonawczych? To powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku miesięcy, zapewne najpóźniej podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach na początku września. Wdrożenie tych technologii, stworzenie m.in. hamowni do silników, potrwa kilka lat. Można zakładać, że WZL-1 w pełni będą wspierać eksploatację śmigłowców AH-64E od początku lat 30. Być może uda się też obsługiwać silniki naszych sąsiadów z regionu, np. Czechów.