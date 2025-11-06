Aktualizacja: 06.11.2025 04:57 Publikacja: 06.11.2025 04:08
Prezentacja systemu obrony rakietowej Patriot w Rzeszowie
Foto: PAP/Marcin Obara
Pieniędzy nie ma i nie będzie. Choć jeśli chodzi o zakupy uzbrojenia w Polsce, nie jesteśmy w tak dramatycznej sytuacji, jaką kilka lat temu malował minister finansów Jacek Rostowski, to jednak dziś już widać, że deklaracje polityczne o 5 proc. PKB na obronność w tym roku można włożyć między bajki. W tym roku zamiast zapowiadanych przez rząd 4,7 proc. PKB, skończymy na nieco ponad 4 proc. Na tle sojuszników NATO to i tak dużo.
Jednak nie zmienia to faktu, że warto się zastanowić, co zrobić, by te środki wydawać lepiej. Dziś jesteśmy w sytuacji, w której zgoda polityczna na wydatki zbrojeniowe jest wśród głównych sił politycznych powszechna. To dobrze. Niedobrze, że brakuje racjonalnej krytyki i niepolitycznych mechanizmów zasadności oceny naszych zakupów. A jeśli się taki temat podnosi, to można dostać łatkę „ruskiej onucy”. To nie sprzyja racjonalizacji wydatków.
Co więc zrobić, by pieniądze podatników lepiej wykorzystać w obszarze obronności? Po pierwsze, trzeba powiedzieć wprost, że bezpieczeństwo ma cenę. Dużą i bardzo wymierną. My musimy ją zapłacić, ale tym bardziej trzeba każdą złotówkę oglądać dwa razy. Dlatego warto się przyjrzeć zawartym już kontraktom i tam szukać oszczędności.
Oczywistym celem jest jedna z większych umów zbrojeniowych naszej historii, czyli zakup 96 śmigłowców AH-64 E Apache za ok. 40 mld zł. Przypomnę tylko, że oprócz tej ceny zakupu, za utrzymanie tych statków powietrznych przez kolejnych 30 – 40 lat zapłacimy ok. 100 mld zł. Problem w tym, że tak duża liczba „Apaczy” jest szeroko krytykowana. Biorąc pod uwagę koszt alternatywny, czyli wartość utraconych korzyści, które moglibyśmy osiągnąć przeznaczając część tych środków na inny sprzęt wojskowy, widać , że nie są to optymalnie wydane pieniądze. Bardziej przydałyby się nam chociażby tańsze narzędzia do zwalczania dronów.
Oczywiście jest to zakup z USA i w grę wchodzi tu „wielka polityka”. Jednak trudno nie mieć wrażenia, że jeśli byśmy kupili 32 czy 64 takie śmigłowce, a nie aż 96, to ten cel ugłaskania wielkiego brata również zostałby osiągnięty.
Warto więc zadać sobie pytanie, czy ten kontrakt można renegocjować i ten zakup ograniczyć? To kwestia woli politycznej. Tak jak z niedorzecznego zakupu „500 Himarsów” po cichu się wycofujemy, tak można też spróbować zrobić to chociaż z częścią śmigłowców. Kontraktów już zawartych, którym warto się przyjrzeć, jest na pewno więcej – by wymienić tu tylko bezzałogowce, których nie dostarcza Polska Grupa Zbrojeniowa.
Co jeszcze można zrobić, by zracjonalizować nasze wydatki na uzbrojenie? Potrzebny jest sprawny organ, który by je sprawdzał. Niestety, Najwyższa Izba Kontroli, która cały czas kontroluje odpowiedzialną za zakupy Agencję Uzbrojenia, nie spełnia tej roli. NIK skupia się głównie na aspekcie formalno-prawnym, np. na tym, że za dużo idzie na zaliczki, a już nie na tym, że gdyby nie te zaliczki, to byśmy tych środków na obronność nie wydali w ogóle, tylko zostałyby one przeznaczone na inny cel.
Poza tym NIK nie ocenia, czy dany zakup, np. wspominanych 96 śmigłowców, jest racjonalny pod względem wojskowym w kategoriach koszt-efekt , czy są to optymalnie wydane środki. Potrzebne jest utworzenie niezależnej komórki państwa, która by te zakupy oceniała także pod takim kątem. Oczywiście jej kierownictwo powinno być kadencyjne i trudno odwoływalne, a sama instytucja niezależna od bieżącej polityki. Równie oczywiste jest to, że coś takiego nie powstanie. Pomarzyć zawsze można, a to by mogło pozytywnie wpłynąć na stopień racjonalności wydawania setek miliardów złotych w najbliższych latach.
Czytaj więcej
Dokapitalizowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej nie wystarczy, by zbudować nad Wisłą silny przemysł...
Może więc jednak politycy będą to lepiej kontrolować? Warto spojrzeć na sojuszników, bo tam takie mechanizmy kontroli już działają. Np. niedawno brytyjscy parlamentarzyści wskazali, że mimo olbrzymich nakładów, ten kraj nie wykorzystuje w pełni możliwości samolotów F-35 właśnie z powodu nieracjonalnego zarządzania budżetem. Z kolei w Niemczech, każdy zakup uzbrojenia powyżej 25 mln euro musi być opiniowany przez komisję Bundestagu. Podobne rozwiązania można wprowadzić nad Wisłą.
Wreszcie sposobem racjonalizacji wydatków na sprzęt wojskowy jest lokowanie ich jak największej części w rodzimym przemyśle zbrojeniowym. Jeśli kupujemy uzbrojenie u polskich przedsiębiorców, to rozwijamy także polską gospodarkę. Tę zależność polscy politycy już zrozumieli. Teraz już tylko trzeba ich skłonić do tego, by z poziomu deklaracji przeszli na poziom faktycznych działań. Tak jak już na łamach „Rz” pisaliśmy, samo „dosypywanie” miliardów złotych do państwowej zbrojeniówki to za mało.
Powinniśmy rozwijać polski przemył także poprzez stosowanie wieloletnich kontraktów i jasne preferowanie rodzimych rozwiązań. Powtórzę – my nie musimy robić nic szczególnego – tak robią Niemcy, Francuzi czy Włosi.
Smutna prawda budżetowa jest taka, że przez najbliższych kilkanaście, a być może nawet kilkadziesiąt lat, nasze wydatki na obronność pozostaną wysokie. Dywidendy pokoju nie ma i (szybko) nie będzie. Dlatego tym bardziej powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by nasze wydatki były efektywne. Mechanizmy, jak to zrobić, są znane. Teraz potrzeba woli politycznej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pieniędzy nie ma i nie będzie. Choć jeśli chodzi o zakupy uzbrojenia w Polsce, nie jesteśmy w tak dramatycznej sytuacji, jaką kilka lat temu malował minister finansów Jacek Rostowski, to jednak dziś już widać, że deklaracje polityczne o 5 proc. PKB na obronność w tym roku można włożyć między bajki. W tym roku zamiast zapowiadanych przez rząd 4,7 proc. PKB, skończymy na nieco ponad 4 proc. Na tle sojuszników NATO to i tak dużo.
Wicepremier i minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, zatwierdził umowę ramową na dostawy nowych pojazdów...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Wicepremier i minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, poinformował, że Rada Modernizacji Technicznej zatwi...
MON zamawia w HSW ponad tysiąc nowych bojowych wozów piechoty Borsuk. Skonstruowane w kraju, uzbrojone i wyposaż...
Rząd zdecydował o znaczącym podniesieniu potencjału artyleryjskiej zbrojowni HSW. Premier Morawiecki zapowiedzia...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Wicepremier i minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, podpisał aneks do umowy na dostawy kolejnej partii k...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas