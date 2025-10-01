Przemysł, przemysł, przemysł

Za to zdecydowanie Komisja ma wpływ na stymulację przemysłową. To gra, w której eurokraci dobrze się sprawdzają. Instrument finansowy SAFE, z którego 19 krajów członkowskich będzie mogło pożyczyć do 150 mld euro będzie miał duży wpływ na pobudzenie europejskiego przemysłu obronnego. Wstępne deklaracje mówią o tym, że Polska z tej puli będzie mogła pożyczyć ponad 43 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. To olbrzymia kwota.

Jednak warto zwrócić uwagę, że UE chce, by w wyniku tych pożyczek dochodziło do „wspólnych zakupów”, czyli by co najmniej dwa, ale lepiej więcej krajów, kupowało ten sam sprzęt. To ma doprowadzić do większej standaryzacji i interoperacyjności wojsk europejskich, ale też wzmocnić sam przemysł. Mimo że w pierwszym roku dozwolone będą „monozakupy”, to tzw. „common procurement”, podstawa instrumentu SAFE. Będzie więc potrzebnych co najmniej kilka, a być może kilkanaście, podmiotów przemysłu zbrojeniowego, które będą w stanie szybko, bo do 2030 r., zrealizować duże zamówienia. Program de facto promuje to, że duzi gracze staną się jeszcze więksi. Oczywiście oni współpracują z setkami, czy wręcz tysiącami mniejszych kooperantów, ale to jednak więksi mają najwięcej do powiedzenia. – Będzie musiało dojść do pewnej specjalizacji – przewiduje urzędnik KE, z którym rozmawiała „Rz”.

Dajmy sobie szansę, by urosnąć

Kto urośnie? Na pewno w czołówce będzie niemiecki Rheinmetall, który już od co najmniej kilkunastu miesięcy robi gigantyczne inwestycje w zwiększenie swoich zdolności produkcyjnych. Dosłownie kilka dni temu ogłosił, że będzie większościowym udziałowcem fabryki amunicji na Łotwie. Ale inwestuje też w Niemczech, Rumunii czy na Węgrzech. Ta firma przygotowuje się do tego, by przyjąć jak najwięcej zamówień, bo wie, że zaraz liczba kontraktów rządowych szybko wzrośnie. Zapewne skorzystają też inni potentaci z Europy zachodniej i północnej, jak Thales, Airbus czy Nammo.

Jak na tym tle wypada polski przemysł obronny, głównie Polska Grupa Zbrojeniowa, która w tym roku powinna osiągnąć ok. 20 mld zł przychodu? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli chodzi o pozytywy, to PGZ otrzymała ponad 2,4 mld zł rządowego wsparcia na zwiększanie produkcji amunicji 155 mm, niedawno porozumiała się z partnerem strategicznym, brytyjskim BAE Systems, i od 2028 r. ma produkować ok. 150 tys. sztuk amunicji rocznie. Jest też kilka innych programów inwestycyjnych, m.in. ten dotyczący Bumaru Łabędy, który ma otrzymać prawie miliard zł na inwestycje związane z montażem czołgu K2PL czy konsorcjum PGZ – Narew.