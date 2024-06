Apache, Chinooki i F-15. Długa lista amerykańskich zakupów

Ciężkie śmigłowce transportowe Boeing CH-47F Chinook lotnictwa amerykańskich wojsk lądowych. US Army

To dlatego, że jest to konstrukcja jedyna w swoim rodzaju i pod względem np. rozmiarów nie ma na rynku konkurentów. Pierwsze spekulacje, na temat potencjalnego zakupu, pojawiły się dwa lata temu. Na reakcję Boeinga nie trzeba było długo czekać. Doskonałym na to dowodem jest fakt, że śmigłowiec CH-47 Chinook stał się stałym bywalcem na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, jaki odbywa się co roku we wrześniu w Kielcach.

Trzeba jednak podkreślić, że potencjalny zakup CH-47 Chinook pozostaje w kwestii spekulacji oraz, jak stwierdził wiceminister Bejda, „rozmów”. Jeśli jednak dojdzie do podpisania kontraktu, to amerykański Chinook uzupełni stale rosnącą listę „śmigieł”, które już dostarczono lub na które obecnie czeka tak Wojsko Polskie, jak i Marynarka Wojenna. Mowa tutaj o śmigłowcach produkcji Leonardo Helicopters - AW149 oraz AW101 oraz Lockheed Martin S70i Black Hawk.