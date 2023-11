Dwie maszyny, bo tyle liczyła dostawa, trafią teraz do 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, gdzie odbędzie się ich montaż oraz końcowe próby odbiorcze.



Warto zaznaczyć, że dostawa nie kończy harmonogramu na ten rok. Dwie maszyny, które w ostatni weekend wylądowały w Warszawie, to samoloty numer dziewięć i dziesięć, jakie trafią do polskich Sił Powietrznych, a docelowo - do końca roku - do Polski ma trafić łącznie dwanaście maszyn.



Agencja Uzbrojenia podpisała we wrześniu 2022 r. umowę na dostawę łącznie 48 samolotów FA-50 do Polski. Z tej liczby dwanaście maszyn, których dostawy właśnie obserwujemy, to samoloty w standardzie FA-50 GF Fighting Eagle. Starszej i słabiej wyposażonej wersji, które jednak docelowo - po 2025 r. - przejdą modernizację do docelowego wariantu FA-50PL Block 20.

Pozostałe maszyny z zamówienia, 36 sztuk, których dostawy wystartują w 2025, przylecą do Polski już w tym docelowym wariancie. W efekcie, po zrealizowaniu wszystkich założeń zapisanych w kontraktach, Polska będzie dysponowała flotą 48 samolotów FA-50PL Block 20 wyposażonych m.in. stacje radiolokacyjne RTX PhantomStrike, zasobniki obserwacyjno-celowniczymi Lockheed Martin Sniper oraz celownikami Thales Scorpion.