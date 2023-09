Superpocisk uzbroi polskie fregaty i tarczę „Wisła"

Brytyjscy specjaliści z MBDA UK podkreślają, że bardzo istotne, zwłaszcza w świetle doświadczeń wojennych na Ukrainie jest zachowanie w przyszłej konstrukcji dalekosiężnej wersji rakiety wszelkich zalet i zdolności efektorów z rodziny CAMM. Unikalna technika zimnego startu pocisków znacznie ułatwia np. maskowanie stanowisk i ukrywanie wyrzutni dyslokowanych w terenie – mówią fachowcy.

Wielka kariera rakiet CAMM

Przypomnijmy. Kierowane pociski rodziny CAMM (Common Anti-Air Modular Missiles) robią dziś błyskawiczną karierę w naziemnych systemach przeciwlotniczych brytyjskiej oraz włoskiej armii. Zdaniem polskich ekspertów zestawy przeciwlotnicze CAMM i CAMM-ER należą dziś do najskuteczniejszych w krajach NATO. Pociski wyposażono w aktywny radiolokacyjny układ naprowadzania odporny na zakłócenia.

Rakiety CAMM to bardzo precyzyjna broń zdolna do zwalczania szybkich celów takich jak pociski manewrujące i samoloty. Do tego wyjątkowo skuteczna w niszczeniu nieprzyjacielskich bojowych dronów.

System CAMM ma charakter wielokanałowy co oznacza, że jest w stanie namierzyć i zwalczać kilkanaście i więcej celów jednocześnie. Sama naprowadzana radarowo na cel rakieta CAMM o masie nie przekraczającej 1 tony może rozwinąć prędkość 3700 km/h i niszczyć myśliwce, bezzałogowe statki powietrzne, a nawet naprowadzane laserowo bomby precyzyjne. CAMM/CAMM-ER są jedynymi zachodnimi pociskami przeciwlotniczymi, które wykorzystują metodę tzw. zimnego startu, co oznacza, że rakieta CAMM najpierw jest wyrzucana z kontenera startowego przy pomocy pneumatycznej katapulty, następnie uruchamiają się jej miniaturowe rakietowe silniki korekcyjne, które obracają pocisk w kierunku celu, a dopiero potem włącza się rakietowy silnik marszowy. Dzięki temu położenie wyrzutni trudno wykryć bo startowi pocisków nie towarzyszy podmuch i ogień gazów wylotowych. Na dodatek rakiety odpalane są z pionowych wyrzutni co skraca czas reakcji i zwiększa zdolność zwalczanie celów w pełnym zakresie 360 stopni.